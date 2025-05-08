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О мире и речь не идет: к чему путин готовит россиян
путин, которому нужна вся Украина, отметил поддержку войны внутри страны и пропагандировал идеал жертвы, пытаясь подготовить российское общество к длительной войне с Украиной и потенциальным будущим конфронтациям с Западом. Так считают эксперты Института исследования войны (ISW).
путин сказал пропагандисту Зарубину, что российское общество позитивно отреагировало на вторжение в Украину и что каждый гражданин осознал, что он — это государство, а выживание россии зависит от каждого человека. Глава кремля вновь обвинил Запад в «обмане» россии после Минских соглашений 2015 года, вероятно, пытаясь убедить российскую внутреннюю аудиторию, что россия не может вести переговоры с Западом и должна продолжать войну.
По мнению аналитиков, заявления путина свидетельствуют о том, что он не намерен замедлять наступательные операции или переходить к оборонным операциям в Украине, но пытается идеологически подготовить внутреннее российское общество к длительной войне.
В ISW ранее писали, что российские чиновники создают условия для поддержки длительной войны и оправдания предстоящей агрессии против Украины и НАТО.
Российские чиновники также последовательно активизировали усилия по милитаризации российского общества с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Это еще раз свидетельствует о том, что россия готовится к затяжной войне.
Страна также значительно инвестирует в военно-патриотическое образование российской молодежи, демонстрируя заинтересованность кремля в создании «нового поколения милитаризованных, лояльных граждан в среднесрочной и долгосрочной перспективе».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению бывшего вице-президента Трампа Майка Пенса, неуверенная поддержка Украины лишь ободрила россию.
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