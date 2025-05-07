Бывший вице-президент Трампа Майк Пенс заявил, что видит некоторые действия президента США как резкий отход от того, что он назвал «успехами» их администрации. Это касается «шаткой поддержки Украины» в ее войне с россией, пишет CNN. Он не поддерживает видение Трампа в отношении президента путина после того, как американский президент на прошлой неделе заявил, что верит главе кремля на слово, что тот хочет мира с Украиной.

ВІДЕО ДНЯ

«Если последние три года нас чему-то и научили, то это тому, что путин не хочет мира, он хочет Украину. И тот факт, что мы уже почти два месяца придерживаемся соглашения о прекращении огня, на которое согласилась Украина, а россия продолжает медлить и оправдываться, подтверждает это», — сказал Пенс.

Бывший вице-президент добавил, что путин «понимает только силу».

«Это причина, почему в этот момент нам нужно четко дать понять, что Соединенные Штаты будут продолжать возглавлять свободный мир, предоставлять Украине военную поддержку, необходимую для отражения российского вторжения и достижения справедливого и прочного мира, — сказал он. — Я считаю, что неуверенная поддержка, которую администрация проявляла в течение последних нескольких месяцев, только подбодрила россию».

РЕКЛАМА

Пенс указал на НАТО и добавил, что если путин добьется успеха в Украине, он ожидает, что россия вторгнется в страны-члены Альянса.

«Для меня это касается не только Украины. Я действительно верю, что если путин захватит Украину, это лишь вопрос времени, когда он пересечет границу, где наши мужчины и женщины в форме будут вынуждены бороться с ним, — сказал Пенс. — Я придерживаюсь старой доктрины Рейгана: если вы готовы бороться с нашими врагами на своей земле, мы предоставим вам средства для борьбы с ними там, чтобы нам не пришлось с ними бороться».

Пенс добавил, что соглашение, подписанное двумя странами на прошлой неделе, которое предоставит Соединенным Штатам доступ к минеральным ресурсам Украины в обмен на создание инвестиционного фонда в Украине, «посылает москве оглушительный сигнал о том, что Америка и Украина останутся здесь».

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, что политика Трампа по Украине ставит весь мир в неизмеримо худшее положение.

112

Читайте нас в Facebook