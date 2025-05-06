Число погибших солдат российской армии на войне с Украиной с 1 января по 1 мая 2025 года составляет 110 490 человек.

Такие данные приводит проект «Информационное сопротивление» (ИС) Согласно информации издания, это открытая часть потерь убитыми, признаваемыми в самой россии. При этом, количество погибших в россии стараются не обобщать.

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В «Информационном сопротивлении» отмечают, что это объясняется тем, что в рф в последние годы проходит кампания героизации оккупантов. Там ведут так называемые «книги памяти», открывают мемориалы «погибшим героям». При этом перебрасывают инерцию от празднования победы во Второй мировой войне на сегодняшний день, обозначая «неразрывную связь» и продолжение «славных традиций героических предков».

Как подчеркнули в ИС, так называемый «80-летний юбилей» — это едва ли не последняя дата, когда российские историки и политики могут переписать историю на свой манер и использовать эту дату для своих политических задач в таком масштабе. Ибо, 81-я, 82-я, 83-я и другие — это уже далеко не то, а до 85-й годовщине еще нужно дожить.

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В базе «Информационного сопротивления» на 1 мая есть в наличии 110 490 имен из россии и оккупированных Крыма и Севастополя. В этом списке жителей ОРДЛО, как и граждан КНДР и других иностранцев, нет. Кроме того, около 600 северокорейцев точно убиты, но продолжается атрибуция.

В то же время «Русская служба ВВС» и проект «Медиазона» по состоянию на 2 мая насчитали 106 745 убитых. По их информации, учитывая особенности подсчета, часть данных у них находится в обработке. То есть количество погибших почти совпадает.

Согласно российским заявлениям, информация по некрологам, мемориалам и другим публичным источникам — это составляет 45−65% от реального количества убитых. В «Информационном сопротивлении» указали, что у них схожие выводы, и число зафиксированных убитых можно умножать минимум на два.

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То есть реальное количество убитых российских солдат и офицеров составит минимум 222 тысяч человек. А если к этим данным добавить все безвозвратные потери, диапазон будет где-то 350−500 тысяч человек.

В ИС сообщили, что механический пересчет данных Генерального штаба Украины по формуле 1:3 дает около 240 тысяч убитых российских солдат. Эксперты подробно просчитали цифры потерь армии россии в войне против Украины с начала текущего года.

Так, в течение четырех месяцев было зафиксировано 19 731 убитого русского солдата. Если добавить лиц с неполными данными, выходит около 19 850 бойцов россии.

«Часть из них — потери предыдущих периодов, но основная масса — результат последнего наступления росармии, начавшегося в сентябре 2024 года. Если добавить цифры за ноябрь-декабрь 2024 года, когда уже начали потоком идти свежие потери, получается 31,2 тысячи убитых за 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе.

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«Сравните эти потери с масштабом территориальных захватов и косвенных потерь экономики. И в россии, и на Западе эти цифры прекрасно знают. Поэтому западные разведки и правительства открыто дают оценку: военные результаты Кремля де-факто очень скромны. Мотивация к продолжению войны — исключительно в политической плоскости», — говорится в сообщении ИС.

В издании добавили, что в апреле было зафиксировано снижение публично выявленных российских потерь убитыми.

«Это следствие падения интенсивности боевых действий с февраля 2025 года, с уходом части российских войск на перегруппировку под летнюю кампанию. Которую, если смотреть объективно, россии лучше не начинать. Все упирается лишь в самодурство путина и отсутствие решения, как безопасно охладить разогнавшуюся военную машину, чтобы не разорвало от внутренних проблем», - добавили в ИС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, возможно ли летом наступление российских оккупантов, и какие у него перспективы.

Иллюстративное фото «Сибирь. Реалии».

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