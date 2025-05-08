«Еще один шаг к демонтажу демократии»: как в США отреагировали на решение Трампа открыть самую страшную американскую тюрьму Алькатрас

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который предполагает, что мира между россией и Украиной не будет, объявил об открытии легендарной и самой страшной тюрьмы США Алькатрас.

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Алькатрас

Об этом глава Белого Дома написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). По словам президента США, «слишком долго Америка страдала от жестоких, насильственных и постоянных преступников — отбросов общества, которые несут только страдания и горе».

«Когда мы были серьезной нацией — мы не колебались: самых опасных преступников изолировали, держа их подальше от невинных американцев. Именно так и должно быть!» — написал Трамп.

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Он подчеркнул, что «мы больше не позволим серийным преступникам, которые приносят грязь, кровь и хаос, господствовать на наших улицах».

«Сегодня я поручаю Федеральному бюро тюрем, Министерству юстиции, ФБР и Министерству внутренней безопасности начать восстановление и значительное расширение Алькатраса — чтобы именно там содержать самых жестоких и наиболее опасных преступников в нашей стране. Мы больше не будем заложниками преступников, банд и судей, которые боятся выполнять свою работу. Открытие нового Алькатраса станет четким и мощным сигналом: Америка стоит за закон, порядок и правосудие! Мы сделаем Америку снова великой», — говорится в эмоциональном сообщении американского президента.

В то же время, ряд политических деятелей США раскритиковали инициативу Дональда Трампа по восстановлению самой суровой американской тюрьмы. В частности, сенатор штата Калифорния Скотт Винер назвал заявление американского лидера «абсурдным», передает Politico.

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Сенатор штата Калифорния Скотт Винер заявил, что предложение Трампа является «абсурдным, на первый взгляд». Он напомнил, что это главная туристическая достопримечательность в районе залива Сан-Франциско, которая принимает 1,4 млн посетителей ежегодно. Кроме того, он отметил, что этот шаг является частью «продолжающегося крестового похода Трампа, направленного на саботаж верховенства права».

«Если Трамп серьезно настроен на это, это лишь еще один шаг в его демонтаже демократии — внутренний ГУЛАГ прямо посреди залива Сан-Франциско», — сказал Винер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп отметил первые 100 дней своего второго президентства. За это время уровень его поддержки упал до 41%, что является рекордно низким показателем, сравнивая со всеми предыдущими президентами США за последние 70 лет.

В частности, согласно опросу New York Times/Siena College, большинство американцев не поддерживают политику Дональда Трампа относительно войны россии против Украины. Так, 56% респондентов вообще не одобряют подход Трампа к войне. Среди них 42% категорически не одобряют политику действующего президента США, еще 12% - «скорее не одобряют».

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