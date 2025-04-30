Рекордно низкий рейтинг: после 100 дней президентства Трампа американцы разочарованы его подходом к войне в Украине

47-й президент Соединенных Штатов Америки 30 апреля отмечает свой первый так называемый «юбилей» — 100 дней с начала своего второго правления. Впрочем, Дональд Трамп вряд ли может похвастаться своими достижениями — уровень его поддержки упал до 41% - это рекордно низкий показатель, сравнивая со всеми предыдущими президентами.

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В частности, согласно опросу New York Times/Siena College, большинство американцев не поддерживают политику Дональда Трампа относительно войны россии против Украины. Так, 56% респондентов вообще не одобряют подход Трампа к войне.

При этом, 35% опрошенных поддерживают Трампа: из них 20% - «решительно одобряют», еще 15% - «в определенной степени одобряют». Еще 9% участников опроса воздержались от ответа или не определились.

Одним из главных лозунгов Дональда Трампа в предвыборной кампании было обещание закончить войну в Украине «за один день», но этого не произошло.

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Трампу, который на днях встречался с президентом Украины Влаидмиром Зеленским, во время интервью журналу Time напомнили обещания завершить российскую войну против Украины «в первый день». На что он заявил, что говорил это не буквально, а фигурально.

«Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть суть. И знаете, это обычно попадает в фейковые новости. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это будет закончено» , — цитирует CNN Трампа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп 53 раза публично обещал за сутки завершить войну россии против Украины.

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