БЭБ так и не стал экономическим щитом государства, — кандидат на пост директора Шепетин

Бюро экономической безопасности Украины, созданное как ключевой инструмент борьбы с теневой экономикой, до сих пор не стало тем щитом, который должен был защищать финансовую стабильность страны в условиях войны. Почему? Ответ на этот вопрос дал ветеран российско-украинской войны и кандидат на пост директора БЭБ Игорь Шепетин в своей программной колонке.

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Он называет семь ключевых причин, по которым БЭБ провалило свою миссию экономической защиты:

1. Отсутствие стратегии — Бюро работает без четких целей и измеримых результатов.

2. Слабая институциональная база — нехватка ресурсов, неэффективная структура.

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3. Ставка на обыски вместо аналитики — вместо предотвращения схем мы видим «маски-шоу».

4. Политическое влияние — решения часто принимаются в зависимости от конъюнктуры, а не закона.

5. Проблемы с кадрами — нет возможности привлечь сильных специалистов, доминируют «старые методы».

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6. Межведомственные войны — БЭБ не обладает монополией на экономические дела и вынуждено бороться за каждый кейс.

7. Отсутствие доверия — бизнес и общество не видят в Бюро партнера.

Без решения этих проблем БЭБ не сможет эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечение экономической безопасности государства, подчёркивает ветеран.

«Реформа БЭБ — это больше, чем смена одного учреждения. Это шанс изменить саму философию взаимоотношений между государством и бизнесом. Основой взаимодействия должно стать уважение к честному труду, а не страх перед карательными структурами. Не для галочки, не для отчётов, а для того, чтобы Украина имела сильный экономический щит в мире войны и глобальных вызовов», — объясняет Шепетин.

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Справка: Игорь Шепетин — кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, полковник, ветеран российско-украинской войны.

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