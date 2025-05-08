Николь Шерзингер призналась, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы покорить Бродвей

Не у всех голливудских звезд карьера с годами складывается так же успешно, как, например, у Сальмы Хаек или Дженнифер Энистон. Американская певица и автор песен Николь Шерзингер, наиболее известная как солистка Pussycat Dolls, призналась, что чувствовала себя «отвергнутой» индустрией из-за своего возраста. Поэтому она «тренировалась как олимпийка» для роли в мюзикле «Бульвар Сансет». 46-летняя музыкальная икона получила за нее премию Лоуренса Оливье и номинирована на премию «Тони» на Бродвее. По словам звезды, она относится к каждому выступлению как спортсменка, выкладываясь по полной.

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«Я тренировалась как олимпийка! Прежде чем выйти на сцену, мой друг спрашивал меня, почему я вышла на батут, а я хожу туда-сюда, как боксер, который собирается выйти на сцену. Я — олимпийка. Это тот уровень, к которому мы должны быть физически и эмоционально готовы в этом шоу. И я просто благодарна, что все это у меня в запасе, потому что я всегда хотела тренировать себя как оружие и быть им», — сказала звезда.

Бывшая певица группы Pussycat Dolls, известная такими хитами, как Don't Cha и Buttons, сказала, что эта роль является вершиной всего, над чем она работала в своей карьере, пишет The News.

«Это одна из величайших ролей для женщины, — добавила Николь Шерзингер. — Я влюблена в Норму Десмонд, она изменила мою жизнь. И я, наконец, могу поделиться всем своим сердцем и всеми своими талантами в этой постановке».

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