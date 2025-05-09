40.23 / 40.79 45.44 / 46.17
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вице-президент США признал, что россия требует от Украины слишком много уступок

14:23 9 мая 2025
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс теперь уже не скрывает, что рф в рамках мирных переговоров о завершении войны требует «слишком много». Об этом он заявил на организованном Мюнхенской конференцией по безопасности мероприятии в Вашингтоне.

«Россияне требуют определенный набор условий, определенные уступки для завершения войны. По нашему мнению, они требуют слишком много. Украинцы играют в переговорах большую роль. Они являются одной из сторон прямого конфликта. Поэтому должны спросить: а что нужно украинцам для того, чтобы конфликт успешно завершился», — сказал Вэнс.

Он добавил, что не считает, что рф не хочет завершить войну.

«Обе страны раздражают США, потому что когда длится часовой разговор с каждой из них, то половину времени они жалуются на исторические обиды. Между Киевом и москвой большая пропасть. Но сейчас они должны провести прямые переговоры, договориться о некоторых основных принципах», — сказал он.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что по словам вице-президента США Джей Ди Венса, Дональд Трамп хочет в течение следующих 100 дней своего президентства довести «российско-украинский конфликт» до долгосрочного решения.

РЕКЛАМА
132

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Семена огруцов

Посев огурцов: на какую глубину и когда лучше сеять, чтобы урожай только радовал

Карты Таро, фото из открытых источников

Рыбам — «Туз Жезлов», Стрельцам — «Туз Пентаклей», а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 10 мая

группа «Циферблат»

Испанский стыд: сеть возмущена образами украинской группы для выступления на «Евровидении»

В Минцифры рассказали о новом сервисе в ЦНАПах и Дия.Центрах. Фото Pixabay

В Украине вводят новый сервис для потребителей газа

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта