Вице-президент США признал, что россия требует от Украины слишком много уступок

Вице-президент США Джей Ди Вэнс теперь уже не скрывает, что рф в рамках мирных переговоров о завершении войны требует «слишком много». Об этом он заявил на организованном Мюнхенской конференцией по безопасности мероприятии в Вашингтоне.

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«Россияне требуют определенный набор условий, определенные уступки для завершения войны. По нашему мнению, они требуют слишком много. Украинцы играют в переговорах большую роль. Они являются одной из сторон прямого конфликта. Поэтому должны спросить: а что нужно украинцам для того, чтобы конфликт успешно завершился», — сказал Вэнс.

Он добавил, что не считает, что рф не хочет завершить войну.

«Обе страны раздражают США, потому что когда длится часовой разговор с каждой из них, то половину времени они жалуются на исторические обиды. Между Киевом и москвой большая пропасть. Но сейчас они должны провести прямые переговоры, договориться о некоторых основных принципах», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что по словам вице-президента США Джей Ди Венса, Дональд Трамп хочет в течение следующих 100 дней своего президентства довести «российско-украинский конфликт» до долгосрочного решения.

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