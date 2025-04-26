США заявляют, что Украина должна принять урегулирование, о котором они договорились с москвой. Но если соглашение будет написано так, как сообщается, оно будет недостижимым. Предложение администрации Трампа состоит из семи основных пунктов. Первые два являются показательными: немедленное прекращение огня с последующими прямыми переговорами между москвой и Киевом, пишет колумнист Марк Чемпион.

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«Итак, это не большое мирное соглашение, о котором говорят американские чиновники, а скорее принятие российских условий безусловного прекращения огня, которое Дональд Трамп предложил более месяца назад. Предполагалось, что после этого состоятся переговоры о полном урегулировании, но администрация настолько стремится что-то сделать, что, похоже, заранее удовлетворила большинство военных требований россии».

Среди них, пишет он, гарантия того, что Украина никогда не вступит в НАТО, что США признают Крым, который кремль аннексировал у Украины в 2014 году, суверенной российской территорией, что силы путина сохранят контроль практически над всеми другими украинскими землями, которые они захватили силой с тех пор, и что США отменят экономические санкции.

Для Киева здесь немного, кроме незначительных территориальных обменов и разрешения на доступ к собственным рекам. Однако есть существенная выгода для Вашингтона, который получит контроль над украинскими минеральными ресурсами и основными объектами инфраструктуры, а также 50% доходов от их добычи. США также возьмут под контроль ЗАЭС, которая сейчас находится под российской оккупацией.

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Дело не в том, что Украина не может принять все эти условия. Зеленский и другие официальные лица в Киеве понимают, что эта война закончится фактическим признанием российского контроля над большими участками украинской территории. Большинство европейских лидеров также понимают, что Украина не вступит в НАТО. И соглашение, обязывающее США участвовать в развитии послевоенной горнодобывающей промышленности и инфраструктуры Украины, было бы замечательным, если бы оно также включало в себя обязательства по инвестициям, считает аналитик.

Неприемлемым является то, что ключевые уступки передаются россии в обмен на прекращение огня, которое может быть непродолжительным. Вторжение путина вознаграждается на фальшивом предположении, что завоевание всей Украины в противном случае неизбежно, и что Киев и его союзники не имеют никаких козырей для игры.

Марк Чемпион написал, что именно должно включать в себя соглашение, если мы хотим построить лучшую Украину, а не просто более сильную россию.

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«Первым пунктом должны быть четко определены гарантии безопасности, включая механизм обеспечения постоянного прекращения огня. В конце концов, россия и Украина договорились о прекращении всех боевых действий в 2014 году, результатом чего стали восемь лет войны низкой интенсивности, за которыми последовало полномасштабное российское вторжение в 2022 году. Европейская „коалиция решительных“ четко дала понять, что готова контролировать прекращение огня, но только при поддержке США, чтобы сдерживать российские нападения на миротворцев. Пока нет никаких признаков такого обязательства со стороны США, которое должно быть принято и прописано в соглашении».

Соглашение также должно четко определить, что Украина имеет право вооружаться и защищать себя как суверенное государство, что исключает настойчивое требование россии о демилитаризации ее соседа. Без этих и других гарантий, включая четкую готовность США их поддержать, Украина вряд ли сможет процветать.

Также должно быть найдено средство правовой защиты от некоторых военных преступлений, совершенных россией. кремль нельзя заставить признать массовые убийства гражданского населения, но, как минимум, следует заставить его вернуть похищенных детей в их украинские семьи.

И это далеко не исчерпывающий список, именно поэтому безусловное временное прекращение огня было правильной идеей, которая создала пространство для длительных переговоров. Но отдавать сначала рычаги влияния США, а уже потом вести переговоры об условиях безопасности, необходимых для обеспечения длительного мира, не имеет смысла. На самом деле это заслуживает первого места в новой книге, которую Трамп должен написать на пенсии: «Искусство ужасной сделки».

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Украина не должна подписывать это соглашение. Тот факт, что Трамп зациклился на заявлении Зеленского о том, что Киев не может конституционно признать Крым российским, чего не требует предложенная сделка, свидетельствует о том, что президент США знает об этом и готовится переложить вину за собственную неудачу на лидера, которого он явно презирает.

«То, как Трамп и его посланцы подошли к мирному урегулированию в Украине, кажется непонятным, пока не поймем, что приоритетом является не длительный мир и суверенитет для Киева или стабильные границы в Европе, а перезагрузка отношений между США и россией. И если Украина не капитулирует, Трампу просто нужно убедить достаточное количество американцев, что в провале переговоров виноват Киев. У Трампа есть по меньшей мере два варианта. Он может уйти и не достичь мира, который, как он когда-то говорил, может быть достигнут за один день, или он может признать настоящие препятствия на пути к соглашению и использовать значительные рычаги влияния, которые у него есть, чтобы добиться этого. К сожалению, все указывает на первый вариант», — считает аналитик.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп, похоже, больше обеспокоен заключением какой-либо сделки с путиным, чем содержанием этой сделки.

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