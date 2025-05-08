ОО «Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии» во главе с Артемом Колюбаевым передали помощь на фронт

Глава ОО «Союза предпринимателей теле- и киноиндустрии» Артем Колюбаев вместе с партнерами передал три автомобиля, рюкзаки для парамедиков и медицинские средства для нужд Вооруженных сил Украины.

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Это часть большой волонтерской инициативы, реализованной совместно с фондом «Батальон Волонтер» и Фондом Techiia. По словам Артема Колюбаева, совместными усилиями на фронт уже передано около 3 тысяч автомобилей, и помощь продолжается непрерывно.

«Эти машины — не первые и точно не последние. Сегодня мы передаем три автомобиля вместе с нашими партнерами, но впереди еще больше. Каждая такая передача — это вклад в победу», — подчеркнул Колюбаев.

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К автомобилям добавили специализированные медицинские рюкзаки для парамедиков, а также полевое оборудование и медикаменты. Часть помощи оказали партнеры из фонда RocMaidan, а отдельную благодарность выразили примкнувшей к сбору режиссеру Лесе Моргунец-Исаенко.

«Это уже не первая партия медицинских рюкзаков — таких передано более сотни. И каждый из них может спасти жизнь», — отметил волонтер ОО Николай Чиханцов.

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Артем Колюбаев с первых дней полномасштабной войны поддерживает украинских военных. В частности, он вместе с партнерами создал проект «Паутина», в рамках которого передают рыболовные сетки для защиты позиций от дронов-камикадзе.

Помощь украинской армии проходит в тесном сотрудничестве между организациями, меценатами и волонтерами. Как отметил представитель БФ «Батальон Волонтер» Роман Бочкала, транспорт и снаряжение — это не роскошь, а реальные боевые средства, обеспечивающие мобильность, эвакуацию раненых и выполнение оперативных задач.

Благодаря объединению усилий благотворителей, таких как Артем Колюбаев, и волонтерских инициатив, украинские защитники получают необходимую поддержку в самых горячих точках фронта.

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