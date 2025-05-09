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У Раков велик риск ошибки, а Скорпионы задумаются о прошлом: гороскоп на 9 мая
Астрологи, составившие финансовый гороскоп на 5−11 мая, рассказали, каким будет день 9 мая для представителей всех знаков зодиака, информирует ТСН.
Козерог
Возможно, пришло время расстаться с людьми, которые не приносят вам пользы и не относятся к вам должным образом. Это может быть сложно, но вскоре вы почувствуете значительное моральное облегчение.
Водолей
Сегодня вам будет особенно удаваться творческая деятельность, даже если вы ещё на любительском уровне. Если у вас нет хобби, пришло время найти его — возможно, это станет чем-то более важным в вашей жизни.
Рыбы
Избегайте импульсивных поступков как в профессиональной, так и в личной жизни. Быстрое восстановление хрупкого равновесия потребует много времени и усилий.
Овен
Если ваша важная цель, будь то в жизни или в карьере, ускользает, несмотря на все усилия, возможно, стоит пересмотреть свой подход — скорее всего, вы что-то упускаете.
Телец
Сегодня наконец-то пришло время принять важное решение, которое вы долго откладывали. После этого вы почувствуете облегчение, как будто сняли тяжёлую ношу.
Близнецы
Отличный день для улучшения отношений с близкими. Ведь, как известно, крепкие отношения в семье помогают достигать успеха в других сферах жизни. Обеспечьте спокойную и поддерживающую атмосферу в доме.
Рак
Не стоит начинать новые проекты или подписывать важные документы, особенно финансовые. Этот день не подходит для таких шагов — велик риск ошибки.
Лев
Сегодня лучше избегать общения с людьми — как с коллегами, так и с друзьями. Даже невинные разговоры могут привести к конфликтам.
Дева
В отношениях с близким человеком может всплыть старый конфликт, о котором вы уже забыли. Это может вызвать новую ссору, если не проявить внимательность.
Весы
Не пытайтесь переубедить своих оппонентов словами — они не изменят ситуацию. Лучшая демонстрация вашей правоты — успех в работе. Поэтому посвятите день проекту, над которым работаете.
Скорпион
Возвращение к прошлым событиям может вызвать неприятные воспоминания, но они окажутся полезными для извлечения важных уроков, которые помогут вам ориентироваться в текущей ситуации.
Стрелец
Не самый подходящий день для начала новых проектов. Лучше сосредоточиться на рутинных делах, которые хоть и не приносят удовольствия, но без которых невозможно обойтись.
Как писали «ФАКТЫ», астрологи также рассказали, кому из знаков зодиака повезет в конце недели, 9 — 11 мая.1022
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