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Гороскоп

Уикэнд с сюрпризами и неожиданными поворотами: кому из знаков зодиака повезет в конце недели, 9 — 11 мая

16:12 8 мая 2025
Гороскоп на конец недели - Кому повезет с 9 по 11 мая

Астрологи, составившие финансовый гороскоп на 5−11 мая, рассказали, кому из знаков зодиака повезет в конце текущей недели. Энергии этих дней обещают приятные сюрпризы, удачные совпадения и неожиданные повороты в лучшую сторону, пишет slovofraza.com.

Рыбы
Для Рыб конец недели принесет интуитивную прозорливость и маленькие чудеса. Вы можете получить ответ на важный вопрос или ощутить приятные повороты в отношениях. Финансовые возможности могут возникнуть неожиданно. Главное — не торопить события, так как всё идет по плану Вселенной.

Лев
Львов ждут триумф и признание. Вы завершите долгожданный проект и получите похвалу. Отличное время для публичных выступлений и активных действий. Вы сможете завоевать чье-то сердце или внимание. Финансовая сфера тоже порадует неожиданной прибылью. Главное — не стесняться принимать подарки судьбы.

Телец
Пятница и выходные — идеальное время для восстановления баланса. Тельцы почувствуют уверенность, особенно в любви. Возможна встреча, которая изменит ваше представление о чувствах. Финансовая ситуация стабилизируется, возможен приятный бонус. Это хорошее время для покупок, особенно давно желаемых.

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Весы
У Весов начинается пора гармонии и вдохновения. Удача будет на вашей стороне в общении, переговорах и творчестве. Вы получите ясность по важным вопросам. Возможно, приятное путешествие или романтические знакомства. Старые связи могут вернуться, принося радость. Не отказывайтесь от неожиданного предложения.

Близнецы
Близнецам повезет с идеями и контактами. Отличное время для деловых встреч и новых начинаний. Всё, что вы запланируете, получит поддержку. Ваша харизма возрастет, а удача будет на стороне тех, кто готов к экспериментам, особенно в творческих проектах и командной работе.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю (с 5 по 11 мая). Их советы помогут максимально использовать энергию этого периода.

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