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На 50% за 4 месяца, и это не единственный дорожающий продукт: в россии жалуются на рост цен
Рост цен на продукты наблюдается не только в Украине, но и в стране-агрессоре. При этом хотя на некоторые не самые важные продукты в нашей стране подорожание превысило 100%, в россии всего за 4 месяца на 50% подорожал повседневный продукт.
По данным The Moscow Times речь идет о картофеле, который с начала 2025 года стал дороже на 28 рублей и теперь стоит почти 85 рублей (1,05 доллара). Годовой же рост цен достиг 173% и стал рекордным за все время доступной открытой статистики (с 2002 года). Предыдущий рекорд — 129,3% роста, был зафиксирован в январе 2011 года.
При этом в стране-оккупанте отмечается рост цен на импортные товары, такие как какао и кофе, а также продукты собственного производства, прежде всего овощи. Так, неблагоприятные погодные условия 2024 года сказались на урожае овощей длительного хранения. К марту их запасы почти исчерпались, как результат — повысились цены на капусту, картофель, морковь. И в итоге рост цен на плодоовощную продукцию за 12 месяцев был максимальным среди групп продуктов.
Также вырос в цене сахар, правда в целом пока незначительно — примерно на 5%, а после дефицита яиц в начале 2024 года на этот товар ввели регулирование цен, что привело к их удешевлению.
Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», в Украине цена на один важный продукт повседневной еды украинцев подскочила до более чем 1000 гривен.142
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