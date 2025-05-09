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Больше работы, зарплаты, а опыта работы меньше: как изменился рынок труда в Украине за апрель
Рынок труда в Украине несмотря на войну продолжает развиваться — растут зарплата и число вакансий. По итогам апреля средняя заработная плата предлагаемая работодателями выросла на 500 гривен — до 24 500 гривен в месяц.
Такие данные приводят аналитики портала поиска работы Work.ua, по данным которых также больше стало и предложений о работе — 102 814, что на 4% больше чем в марте. Это стало следствием роста предложения сезонных работ — для работников гостинично-ресторанного бизнеса, вожатых, аниматоров, поваров
При этом ситуация с вакансиями в регионах несимметрична — наибольший прирост работы есть в Кировоградской (+13% к марту), Черниговской (+10%), Волынской (+9%), Одесской (+7%) и Хмельницкой (+6%) областях. В прифронтовых регионах вакансий стало меньше — Херсонская (-17%), Донецкая (-4%), Запорожская (-3%) и Сумская (-1%).
Наибольшей категорией по количеству вакансий остается «Рабочие специальности, производство». Здесь соискателям предлагают 18 040 вакансий (+5% к марту). Также среди лидеров:
- «Сфера обслуживания» — 17 648 предложений работы, +10% к марту;
- «Розничная торговля» — 12 427, +6%;
- «Продажа, закупка» — 12 018, +0,5%;
- «Логистика, состав, ВЭД» — 10 445, +3%;
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 9 637, +14%.
Как особо подчеркнули в Work.ua, работодатели готовы брать больше людей без опыта работы — в апреле это были 44% вакансий, что на 5% больше чем в марте. В апреле по количеству резюме наиболее популярными были такие должности: менеджер по продажам, продавец-консультант, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, водитель, бухгалтер, кассир, оператор контакт-центра, менеджер по персоналу, бармен.
С начала 2025 сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн. Апрель не стал исключением — показатель вырос до 24 500 грн.
В частности, вырос доход в категориях:
- «Транспорт, автобизнес» — 35 000 грн, +8% к марту;
- «Продажа, закупка» — 32 500 грн, +5%;
- «Юриспруденция» — 25 000 грн, +5%;
- «Страхование» — 25 975 грн, +4%.
По-прежнему самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силах обороны, в сфере IT и на руководящие позиции. Вне этих сфер выше среднего дохода имеют медиабайеры (65 000 грн), брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), эндодонтисты (55 000 грн), водители-международники (55 000 грн), риелторы (52500 грн), трейдеры (52500 грн).
Как писали ранее «ФАКТЫ», по данным ПФУ средняя заработная плата с которой в Украине платят единый социальный взнос составляет 19 400 гривен.99
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