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Притягивают деньги, как магнит: кто очень скоро «сорвет» немалый куш
Астрологи утверждают, что сегодня, 9 мая, — отличный день для улучшения отношений с близкими для некоторых знаков зодиака.
Но еще более оптимистичные новости в ближайшее время получат представители пяти знаков зодиака. Им повезет в деньгах. Деньги будут буквально «липнуть» к ним — благодаря удачным совпадениям, новым возможностям или просто невероятному везению. Некоторые могут сорвать настоящий куш, уверяет Styler со ссылкой на Collective World.
Телец
В ближайшие месяцы звезды создадут для Тельцов благоприятные условия для финансов. Представители этого знака ощутят рост доходов и хорошую ситуацию по инвестициям. Тельцы знают, когда следует рисковать, а когда лучше подождать. Их последовательность даст стабильный финансовый результат.
Дева
Девам может выпасть шанс реализовать проект, который принесет солидную прибыль. Следует правильно все спланировать, и это поможет им увеличить свой капитал. Внимание к деталям поможет избежать финансовых ловушек и укрепить материальную базу.
Скорпион
Скорпионам не стоит опасаться риска, когда дело касается больших денег. Их ждет неожиданная прибыль или выигрыш. Главное — действовать осторожно, но уверенно, не раскрывая свои карты раньше времени.
Стрелец
Стрельцы могут сорвать настоящий финансовый джекпот. Их ждет успех в бизнесе, медиа или путешествиях. Важно не растратить прибыль, а грамотно ею распорядиться.
Рыбы
Перед Рыбами открываются финансовые перспективы. Их естественный магнетизм привлекает не только людей, но и финансовую удачу. В ближайшее время идея Рыб может конвертироваться в серьезные деньги.
Также привлечь большие деньги в свою жизнь можно с помощью красной нити. Что нужно сделать, рассказал известный мольфар Макс Гордеев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что обещает на текущую неделю Ганеша — слоноголовый бог удачи и мудрости, а также покровитель астрологии.1841
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