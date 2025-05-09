Весенняя подкормка смородины: сделайте натуральное удобрение и получите большие и вкусные ягоды

Смородина является одной из самых распространенных ягодных культур. Благодаря разнообразию сортов, низким требованиям и богатому содержанию витаминов, ее культивируют по всему миру. Одним из важнейших факторов, определяющих размер и качество урожая, является правильное удобрение и полив. Смородине нужны три основных питательных вещества: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Азот помогает растениям быстро расти, укрепляет листья и важен для производства белка. Фосфор необходим для развития корней, цветов, плодов и семян, а также для процесса фотосинтеза. Калий помогает растениям пережить засуху, повышает устойчивость к болезням и поддерживает развитие корневой системы, пишет сайт zarosla.

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Лучшее время для подкормки смородины — весна. Натуральные удобрения — отличный способ обеспечить смородину всеми необходимыми питательными веществами, одновременно будучи безопасными для окружающей среды. Компост — одно из самых простых в приготовлении и эффективных натуральных удобрений. Вы можете сделать его из кухонных отходов, таких как овощные и фруктовые кожуры, кофейная гуща или чайные листья. Кроме того, можно использовать листья и другие растительные остатки из сада.

Компост следует вносить в почву вокруг смородины, стараясь не касаться непосредственно стеблей. Это позволит удобрению медленно высвобождать питательные вещества в почву.

Крапива является прекрасным источником азота, а также содержит много магния, железа и кальция. Вы можете использовать ее для создания влажного удобрения. Просто соберите молодую крапиву, поместите ее в большую бочку, залейте водой и оставьте на несколько дней. По истечении этого времени удобрение из крапивы готово к использованию.

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Банановая кожура богата калием, который очень важен для смородины. Чтобы сделать из нее удобрение, просто измельчите в блендере, добавьте немного воды и внесите в почву вокруг растений. Помните, что корни смородины нельзя засыпать удобрениями.

Молодая смородина требует регулярного полива, особенно в сухие и теплые дни. Хорошей практикой является поливать смородину каждые 2−3 дня. У старых кустов смородины хорошо развитая корневая система, они лучше справляются с засухой, но им также нужен регулярный полив.

Во время полива важно, чтобы почва была хорошо увлажнена, но не переувлажнена. Чрезмерное количество воды может привести к гниению корней и развитию грибковых заболеваний. Хорошим показателем является влажность почвы на глубине около 5−10 см. Если почва на этой глубине сухая, смородину нужно полить.

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Напомним простые советы от опытного садовода о том, как вырастить ягоды смородины большими и вкусными.

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