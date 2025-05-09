Скучаю: известная актриса поделилась трогательными воспоминаниями

Никола Пельтц привлекла внимание своих поклонников эмоциональным постом после того, как недавно пропустила празднование 50-летия Дэвида Бекхэма. 30-летняя актриса, которая замужем за Бруклином, сыном Дэвида и Виктории Бекхэм, вспомнила о потере обеих своих бабушек, поделившись трогательными воспоминаниями о времени, проведенном с ними, пишет The News.

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Эмоциональный пост Николы появился непосредственно перед тем, как Виктория Бекхэм поделилась собственными «особенными» семейными воспоминаниями со звездной вечеринки по случаю дня рождения Дэвида, опубликовав фотографии празднования.

Примечательно, что Бруклин и его жена Никола отсутствовали на мероприятии, что еще больше подпитало слухи о затянувшемся семейном разрыве.

В своем посте Никола написала: «В жизни у нас есть особые воспоминания, и это один из моих самых любимых дней в жизни. Они были моими лучшими друзьями, не было ни одного дня, чтобы я не была с ними. Я просто очень скучаю по вам обоим».

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Виктория и Дэвид на праздновании позировали для радостных снимков со своими тремя другими детьми, Ромео, Крузом и Харпер.

Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм отметила день рождения на яхте с семьей в образе невестки Николы Пельтц.

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