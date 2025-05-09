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Скучаю: известная актриса поделилась трогательными воспоминаниями
Никола Пельтц привлекла внимание своих поклонников эмоциональным постом после того, как недавно пропустила празднование 50-летия Дэвида Бекхэма. 30-летняя актриса, которая замужем за Бруклином, сыном Дэвида и Виктории Бекхэм, вспомнила о потере обеих своих бабушек, поделившись трогательными воспоминаниями о времени, проведенном с ними, пишет The News.
Эмоциональный пост Николы появился непосредственно перед тем, как Виктория Бекхэм поделилась собственными «особенными» семейными воспоминаниями со звездной вечеринки по случаю дня рождения Дэвида, опубликовав фотографии празднования.
Примечательно, что Бруклин и его жена Никола отсутствовали на мероприятии, что еще больше подпитало слухи о затянувшемся семейном разрыве.
В своем посте Никола написала: «В жизни у нас есть особые воспоминания, и это один из моих самых любимых дней в жизни. Они были моими лучшими друзьями, не было ни одного дня, чтобы я не была с ними. Я просто очень скучаю по вам обоим».
Виктория и Дэвид на праздновании позировали для радостных снимков со своими тремя другими детьми, Ромео, Крузом и Харпер.
Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм отметила день рождения на яхте с семьей в образе невестки Николы Пельтц.226
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