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Считает Бекхэмов «токсичными»: стали известны причины недоразумений Виктории и Дэвида со старшей невесткой
Отсутствие на юбилее Дэвида Бекхэма его старшего сына Бруклина с супругой, неприятно поразило многих британцев.
В чем причина такого поведения пыталось разобраться издание TMZ.
Вскоре оказалось, что 30-летняя Никола Пельтц, жена Бруклина Бекхэма, считает, что его родители, Виктория и Дэвид Бекхэмы, «токсичные», «самовлюбленные».
Кроме того, они постоянно «ругают» своего старшего сына. Об этом сообщил источник, близкий к паре.
По словам инсайдера, Бруклин и Никола, пропустившие дни рождения Виктории и Дэвида и не поздравившие их в соцсетях, «опустошены» разладом в семье и «несколько месяцев пытались обсуждать всю эту драму».
Николе якобы не нравится, как обращаются с 26-летним Бруклином его родители, а Бекхэмы не хотят, чтобы их невестка была при семейных разговорах. Также Пельтц — первая из партнерш Бруклина, которая не промолчала и встала в его защиту, что тоже не понравилось Виктории и Дэвиду.
«Она всегда отвечает им и отстаивает интересы Бруклина» , — отмечает источник.
Николе также не нравится, что Дэвид Бекхэм «часто ругает» Бруклина в разговорах по телефону, и во время разговора «может кричать на него в течение часа». Кроме того, как сообщает издание, Бруклин несколько месяцев не общается с братом, 22-летним Ромео. Причиной разлада стала новая девушка Ромео, Ким Тернбулл, с которой когда-то встречался Бруклин.
Отметим, что у дочери миллиардера Нельсона Пельтца несколько лет назад уже были натянутые отношения с Викторией и Дэвидом Бекхэмами. В 2022 году Никола, перед тем как выйти замуж за Бруклина, отказалась от свадебного платья бренда Виктории Victoria Beckham и ее помощи при подготовке торжеств.
Позже свекровь и невестка якобы наладили отношения: выходили вместе в свет и выкладывали фото друг друга в соцсетях. В последнее время Никола и Бруклин все больше подогревают слухи о новом конфликте в семье — они не посещают семейные мероприятия и не вспоминают друг друга в соцсетях, хотя раньше часто выкладывали общие фото и комментировали посты.
При этом Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вместе с 2020 года. Они поженились в 2022 году и официально взяли двойную фамилию Пельтц-Бекхэм.
В то же время в свой день рождения Виктория Бекхэм нарядилась, подобно тому, как некогда ее невестка, Никола Пельтц.320
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