В то время как Трамп создает видимость, будто он оказывает давление на россию, официальные лица из Вашингтона и москвы обсуждают возможность помощи США в возобновлении продаж российского газа на континент. Об этом сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ходом переговоров. Европа сократила импорт российского газа после вторжения москвы в Украину в 2022 году, что привело к тому, что российский экспортер «Газпром» в следующем году понес убытки в размере 7 миллиардов долларов

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Источники говорят, что возобновление роли москвы на газовом рынке Европейского Союза может помочь закрепить мирное соглашение с президентом рф. Хотя большая часть Европы ищет альтернативные источники поставок, некоторые покупатели остались, и представители отрасли говорят, что после заключения мирного соглашения их может стать еще больше. Что касается россии, то ничто не отразилось на ее экономике сильнее, чем потеря большей части европейского газового рынка три года назад. Участие Вашингтона в восстановлении газовых поставок может помочь москве сориентироваться в политической оппозиции в большей части Европы.

По словам дипломатических источников и источника в Белом доме, участие США также принесет пользу Вашингтону, поскольку даст ему возможность контролировать объемы возвращаемого в Европу российского газа.

С 2022 года Европа обратилась к другим поставщикам газа, в том числе к американскому экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

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Посол США Стив Виткофф и уполномоченный путина по инвестициям Кирилл Дмитриев разговаривали о газе в рамках мирных переговоров по Украине, сообщили два из восьми источников.

На маршруте, пересекающем Балтийское море, «Газпром» контролирует два газопровода-близнеца «Северный поток 1» и «Северный поток 2», которые поддерживаются европейскими фирмами, владеющими пакетами акций.

Среди стран, все еще покупающих газ, — Венгрия и Словакия, получающие его через газопровод «Турецкий поток». Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают СПГ от российского «Новотека» по долгосрочным контрактам.

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Относительно того, как американцы могут присоединиться к этому процессу, источники сообщили, что сегодня на переговорах обсуждается возможность участия американских инвесторов в газопроводе «Северный поток», который соединяет россию и Германию, либо в трубопроводе, пересекающем Украину, либо в самом «Газпроме». Американские фирмы также могут выступать в роли покупателей, приобретая газ у «Газпрома» и поставляя его в Европу, в том числе в Германию. Также рассматривалась идея о том, что американский покупатель будет закупать российский газ, а затем экспортировать его в Европу, как способ смягчить европейскую политическую оппозицию к возобновлению поставок.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен высказалась против возвращения к российским энергоносителям.

«Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российского газа и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда не позволим этому произойти, заявила она на заседании Европарламента 7 мая. — россия снова и снова доказывает, что она не является надежным поставщиком».

Брюссель хочет запретить новые российские газовые соглашения до конца 2025 года и запретить импорт по действующим соглашениям до конца 2027 года. План, который будет обсуждаться в следующем месяце, требует одобрения Европейского парламента и большинства стран-членов ЕС. Венгрия и Словакия по-прежнему выразили свое несогласие с этим шагом.

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Ранее эксперты высказали мнение, что политика Трампа по войне в Украине и санкциям против россии ставит весь мир в неизмеримо худшее положение.

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