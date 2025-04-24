Дональд Трамп любит говорить о себе в превосходной степени. Ни один президент США в современной истории не выступал с таким количеством амбициозных внешнеполитических инициатив за такое короткое время. Среди них — его попытки трансформировать условия мировой торговли, попытки положить конец развязанным войнам в Украине и Секторе Газа, пишет Вloomberg. Если он добьется успеха во всех этих начинаниях, даже самые ярые недоброжелатели будут вынуждены признать его способность приносить изменения и завершения там, где другие потерпели неудачу. Точно так же сторонники Трампа должны признать, что его подход может потерпеть неудачу, которая приведет к тому, что мир окажется в неизмеримо худшем состоянии. И это сделает его «худшим и самым некомпетентным президентом».

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Вступив в должность всего несколько долгих месяцев назад, Трамп четко верил, что Киев является главным препятствием на пути к завершению войны. Его стратегия, похоже, заключалась в том, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского и заставить его принять подавляющее большинство российских требований, а также заключить сделку, которая бы поставила экономическое будущее Украины в зависимость от США.

Но Зеленский никогда не был главным препятствием на пути к миру. Эта сомнительная честь принадлежит путину, человеку, которым Трамп явно восхищается и которого хочет привлечь в союзники как против либеральной Европы, так и против Китая, говорится в статье.

Если США выйдут не только из мирных переговоров, но и из обороны Украины, это будет означать огромную победу москвы. Но такой шаг не принесет мира. Зато он будет гарантировать больше погибших украинцев и большую нестабильность в Европе, чем до вмешательства Трампа, поскольку Киев не будет иметь другого выбора, кроме как продолжать борьбу с российской агрессией.

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Что Трамп и его помощники должны сделать, так это продолжить поставки оружия в Украину и усилить санкции против москвы, чтобы дать понять, что ее максималистские военные цели недостижимы. Единственный способ для путина избежать эскалации ущерба для собственной экономики и населения — это начать серьезные переговоры о долгосрочном прекращении конфликта. К сожалению, поскольку Трамп все еще приберегает свою самую большую ярость для Зеленского, есть мало признаков того, что это произойдет, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что США без гарантий безопасности Киеву предлагают снять санкции с рф и признать аннексию Крыма.

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