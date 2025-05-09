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Parimatch опровергает причастность к лицам, упомянутым в сюжете «Украинской правды», — СМИ

22:44 9 мая 2025
компания Parimatch

Ни одно из лиц, упомянутых в сюжете «Украинской правды», не представляет интересы компании Parimatch и не имеет никакого отношения к ее деятельности. Об этом говорится в официальном заявлении компании, которое было отправлено в редакцию «Телеграфа».

«Попытка увязать Parimatch с указанными лицами является сознательной манипуляцией, цель которой нам неизвестна. Обращаем внимание на то, что такая связь строится только на одном ложном утверждении относительно предоставления охранных сервисов одним из фигурантов сюжета», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что с момента вступления в силу решения СНБО компания полностью прекратила свою деятельность на территории Украины.

«Мы строго соблюдаем украинское законодательство и продолжаем обжаловать наложенные санкции в судебном порядке. По-прежнему мы отстаиваем свою позицию, что включение Parimatch в санкционный список было случайным и основывалось на некорректной и непроверенной информации», — говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что любое взаимодействие с государственными органами и/или официальными лицами Parimatch осуществляет только в установленном законом порядке.

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