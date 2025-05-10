Военный аналитик Игаль Левин назвал две причины того, почему россия нужна Китаю — ресурсы и «ядерный зонтик».

«Показательное фото: Си Цзиньпин — на шабаше в москве, на самом главном и видном месте, чтобы четко дать сигнал США: россия — наш актив. Вы ее не заберете у нас, — пишет, публикуя фотографию путина и Си с парада 9 мая, Игаль Левин. — Да, в мировом масштабе россия — это мусор: 1% от мирового ВВП, никакой науки, вторичная и местечковая — как для Запада, так и для самого Китая — культура, никакой современной промышленности и так далее. Но китайцам россия все-таки оказалась нужна, и они цепко ее удерживают.

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Си и путин на параде в москве 9 мая.

А на фоне заигрываний с москвой американцев — уцепятся за нее еще сильнее.

Напомню: у Китая глубокая обида — и на США, и особенно на Европу; ведь сто лет по меркам Пекина — ничто, китайские программы развития спокойно оперируют горизонтами в 50 лет, а сама китайская цивилизация — это, на минуточку, тысячи лет.

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К слову, рекомендую китайский фильм «Великое дело основания государства» (2009) — это казенная агитка, и в ней хорошо показан взгляд официального Пекина на США: мол, в тяжелые годы, когда Мао и товарищи невероятными усилиями объединяли Китай, проклятые янки строили козни и максимально гадили исподтишка.

Китайцы страшно злопамятны.

То же самое касается и Японии, которая прекрасно знает эту злопамятность и потому не случайно вновь милитаризуется — в первую очередь в расчете, что, если потребуется, сумеет отмахаться от Пекина.

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Чаще всего, отвечая на вопрос, зачем отсталая и деградантская россия так нужна Китаю, называют две причины: доступ к почти бесплатному сырью и ресурсам (и это правда) и «ядерный зонтик» — многотысячный арсенал ядерок, доставшийся в наследство от СССР (и это тоже верно).

Как мне кажется, есть и другие причины, но эти мысли пока неструктурированы — поэтому оставлю их при себе".

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