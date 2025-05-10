В Нидерландах готовятся к вооруженному конфликту с россией: что происходит

Нидерланды из-за растущей угрозы со стороны россии активно перевооружаются. В то же время директор голландской военной разведки предупредил, что Европа, несмотря на то, что путин привлекает все больше внимания, не может также игнорировать потенциальную опасность со стороны Китая, сообщает Politico.

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«Китай имеет очень сложную, организованную киберсистему. И у нас нет полного представления о том, что они могут сделать, — сказал вицеадмирал Питер Ризинк, директор голландской военной разведки. — Я бы сказал, что это более угрожающе, чем россия».

В своем ежегодном отчете, опубликованном в конце апреля, разведка заявила об углублении геополитических, экономических и военных связей между россией и Китаем и, соответственно, растущих рисков для Европы. Нидерландские офицеры отметили, что россия усиливает свои гибридные атаки против Нидерландов и их европейских союзников с целью влияния и подрыва их обществ, тогда как американские спецслужбы обнаружили, что китайская кибергруппа Salt Typhoon по меньшей мере год проникала в крупнейшие американские телекоммуникации.

«Мы видели, что что-то подобное происходит в Европе, хотя и не на таком уровне, как в США, — сказал Ризинк, добавив, что Китай нацелился на около 10 европейских стран. — Но то, что мы можем наблюдать, лишь ограниченная часть сложной киберсистемы Китая».

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россия пыталась сорвать европейские выборы в июне прошлого года, совершив кибератаки на вебсайты, связанные с голландскими политическими партиями и системами общественного транспорта — усилия, направленные на усложнение голосования голландских граждан.

По словам Ризинка, такое вмешательство со стороны все более агрессивной россии, которая годами ведет войну против Украины и одновременно — гибридную войну в Европе, не уникальна для Нидерландов.

«У нас есть информация о российском вмешательстве в разные выборы, и не только через дезинформацию. Это касается нескольких стран, и это преимущественно страны, ранее находившиеся под влиянием россии», — сказал он.

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Ризинк предупредил, что наиболее угрожающим поведением россии является постоянное наращивание военного потенциала для возможного будущего конфликта.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2024 году российские расходы на оборону достигли 149 миллиардов долларов — на 38 процентов больше, чем в 2023 году, и вдвое больше, чем в 2015 году.

«россия производит гораздо больше артиллерии, в том числе с помощью других стран, чем ей нужно для войны с Украиной», — сказал Питер Ризинк.

Он отметил, что россия не только пополняет истощенные запасы, но и перебрасывает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, в том числе к странам Балтии и Финляндии.

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Он считает, что как только будет достигнуто урегулирование с Украиной, россия может быть готова к новому конфликту в течение года при условии, что ее военное производство останется на нынешнем уровне, а кремль сохранит свой политический аппетит к войне.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся в фазе программы повышенной готовности, чтобы убедиться, что мы будем способны обороняться, если это произойдет», — сказал Ризинк.

Ранее стало известно, как в Великобритании готовятся к нападению россии.

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