Наделавший шума советский спутник упал на Землю: не «повезло» никому

Старый советский спутник «Космос-482», падение на Землю которого ожидалось в период с 7 по 13 мая, таки прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане.

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О месте падения сообщает «Роскосмос». Уточняется, что аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9:24 по москве в 560 км западнее острова Средний Андаман. Он упал в Индийском океане западнее Джакарты.

Советский апппрат, запущенный в 1972 году, предназначался для исследования Венеры. Однако при запуске возникли проблемы и его часть осталась «болтаться» на орбите Земли.

Перед его падением высказывались предположения, что аппарат весом в 500 кг может наделать немало бед, если упадет в населенных районах. Однако обошлось.

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Напомним, что несколько лет назад в Канаде метеорит размером с кулак пробил крышу дома и упал рядом со спавшей на кровати женщиной.

Фото из открытых источников

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