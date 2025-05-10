Участники «Коалиции решительных» договорились и позвонили Трампу: слово за путиным

После встречи «Коалиции решительных» президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров побеседовали с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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«После встречи Коалиции решительных в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивные телефонные переговоры с Президентом США Дональдом Трампом по мирным усилиям. Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника. Если россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», 10 мая в Киев прибыли представители «коалиции решительных» — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также недавно избранный канцлером ФРГ Фридрих Мерц.

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