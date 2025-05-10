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Прочь вещи-клоны: стилист назвала причины, почему ваш гардероб не работает
Каждому из нас хочется по утрам тратить меньше времени на создание образа, чтобы быстро собраться и весь день чувствовать комфорт и удобство. Но бывает так, что и вещей много, и средств вы тратите на них немало, но результат оставляет желать лучшего. Вы недовольны, самооценка снижается. Что свидетельствует о том, что гардероб не работает, объясняет украинский стилист Анжела Швец.
«Основная причина — вещи в вашем гардеробе не соответствуют вашему стилю жизни. Или есть много сложных вещей, которые трудно комбинировать между собой, — замечает стилист. — Недостаточное количество аксессуаров (сумки, очки, украшения) — тоже проблема. Все вещи одного силуэта (оверсайз или приталенные) — не очень хорошо. Низов гораздо больше, чем верхов (идеальная формула рабочего гардероба наоборот, один низ, три-четыре верха). Гардероб не работает, если у вас однообразные вещи (вещи-клоны). С ними гардероб не будет выглядеть стильно и интересно, нам нужно разнообразие!
Еще одна проблема, добавляет стилист, — небольшой выбор обуви. А как мы знаем, современная пара обуви, даже самого простого фасона, может создать отличный образ.
«Многовато трендовых вещей также не вариант, — считает Анжела Швец. — Тренд не означает стиль! Супер формула хорошего гардероба, работающего на вас — 80% базовые вещи, 20% тренды. Стройте собственную зону гардеробного комфорта, в каком образе вы чувствуете себя собой. В чем комфортно именно вам…»
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