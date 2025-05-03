Удешевляет гардероб: дизайнер назвал главные ошибки при создании образа

Известный дизайнер Андре Тан, который дал советы по наряду на выпускной, отметил самые частые ошибки, которые совершают при создании образа. На своей странице в социальной сети Андре назвал сочетания, портящие фигуру и впечатление в целом. Дизайнер добавил, что даже простыми деталями и акцентами можно кардинально изменить образ.

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— Одна и та же одежда на разных людях выглядит по-разному! - заметил Тан. — И дело не в цене этих вещей и даже не фигуре, как вы могли подумать. А в деталях, балансе и умении «собрать» образ.

По словам дизайнера одна из ошибок, которая удешевляет гардероб — это кричащие аксессуары. Он предлагает отдавать предпочтение серебру и жемчугу.

— Оверсайз — классный прием, но он нуждается в балансе, — добавил Андре. — Если нет четкой формы, акцента на талии или правильного низа — вид становится не стильным, а бесформенным. Поэтому важно, если верх — объемный, низ сделай сдержанным, и наоборот.

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Дизайнер не советует одевать много трендов одновременно и избавиться от вещей из неудачных тканей: полиэстера, искусственной кожи, тонкого трикотажа. Лучше отдавать предпочтение хлопку, шерсти и плотной вискозе.

— Избавьтесь от лишних элементов, — советует Тан. — Когда и блестки, и цепи, и рюши, и перья — выглядит это все, мягко говоря, не очень…

Образ должен иметь фокус. Один: интересный крой, цветной акцент, яркая деталь. Помни, что то, как ты выглядишь — это твоя «визитка». В первые 3 секунды о тебе уже создали впечатление. И чаще всего его не удается «перезаписать».

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Подписчики поддержали мнение Тана и его советы в комментариях.

— Больше всего отталкивает, когда вещи слишком тесные, лосины с акцентом на попке, топы натянутые над складками, а еще тренды, которые совсем не идут человеку, — добавили в сети.

— Как сложно быть женщиной, — признались подписчики. — Вот Андре в спортивном костюме летает, как бабочка. Удобная стильная одежда + хорошее настроение, и человек сияет.

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