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Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

21:02 10 мая 2025
посадка помидоров

С середины мая мы можем смело высаживать закаленную рассаду помидоров на постоянное место в саду. Если мы хотим, чтобы они хорошо росли, разветвлялись, а потом обильно плодоносили, нужно подумать, чем их подкармливать. Есть лучшие природные источники калия, которые можно добавить в вашу посадочную яму, пишет deccoria.pl.

Природные источники калия будут стимулировать цветение и плодоношение помидоров.

Банановая шкурка — отличный источник калия. Под каждый саженец бросаем одну такую кожуру, разрезая ее на мелкие кусочки. Крапива — лучше всего подходит молодая, свежесобранная крапива. Мы вдавливаем листья или целые стебли на дно лунки и слегка засыпаем их грунтом, а затем сажаем помидор. Древесная зола содержит не только калий, но и другие макро- и микроэлементы, необходимые помидорам. Под корень насыпать 1 столовую ложку просеянной золы. Одуванчик — из него можно сделать жидкость для полива помидоров или же бросить горсть листьев, цветов и стеблей в лунки во время посадки (без части корней). Яичная скорлупа — мы ее собираем, сушим и измельчаем в порошок. Всыпьте примерно 1 столовую ложку измельченной яичной скорлупы в каждую лунку в земле. Клевер — богат калием, кальцием, фосфором и магнием, которые ценны для помидоров. Мы можем его сорвать, мелко нарезать и уложить под корни рассады.

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