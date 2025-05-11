«Перемирие» путина завершилось: где в Украине раздавались взрывы и работала ПВО

В полночь 11 мая истек срок объявленного русским диктатором путиным «перемирия». Ночью оккупанты запустили по Украине «шахеды». Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

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Утром в Киеве слышны звуки взрывов. Враг пытается атаковать столицу дронами, работает ПВО, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях» , — говорится в сообщении в 05.55.

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Через несколько минут эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, ПВО работают на окраинах города.

В 7.21 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Вместе с тем, во время так называемого перемирия, в частности, за сутки 10 мая оккупанты нанесли 364 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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Поступило 4 сообщения о повреждениях квартир, частных домов и нежилого помещения. Мирные жители не пострадали.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, по Новопавловской громаде противник запускал КАБы. Какой ущерб нанес, выясняют специалисты.

«Не прекращали россияне и террор Никопольщины. Досталось Мировской, Покровской и Марганецкой громадам. По ним били из тяжелой артиллерии, РСЗО „Град“, fpv-дронами. В результате там поврежден частный дом. Другие территории обследуют» , — отметил Лысак.

За прошедшие сутки в Херсонской области 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения, сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Российские военные били по социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 частных дома. Также оккупанты повредили сотовую башню и частный автомобиль.

Под утро, 11 мая, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены семь БпЛА типа Shahed 131/136.

В ночь на 11 мая противник атаковал Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Дроны запускались по нескольким направлениям, сообщили в Воздушных силах.



Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По состоянию на 09.30 подтверждено ущерб 60 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 41 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.

По информации военных, в результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

В Киевской области в Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал 71-летний мужчина. Он получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Поврежден дачный дом. Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений. Противник нанес 36 авиационных ударов, сбросив 51 КАБ, нанес 891 удар дронами-камикадзе и 2943 обстрела позиций наших войск. Больше всего вражеских штурмов было на Покровском направлении.

Отметим, что российский диктатор владимир путин объявил с 8 по 11 мая «перемирие» на фронте. Количество воздушных атак по тыловым регионам Украины в этот период уменьшилось, однако боевые действия на фронте и обстрелы профронтовых районов не прекратились.

В свою очередь, США и ЕС предложили россии объявить 30-дневное перемирие в войне с Украиной. В случае отказа кремлю пригрозили новыми жесткими санкциями. На пресс-конференции в кремле этой ночью путин отказался от предложения Киева и Запада и предложил на следующей неделе возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.

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