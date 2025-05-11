путин отверг предложенное Украиной и ее союзниками большое перемирие с 12 мая

Российский диктатор путин отказался от 30-дневного перемирия, предложенного Украиной и представителями «коалиции желающих».

Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные с 2022 года и начать их в Стамбуле 15 мая. Судя по словам путина, он не настроен на мир, его требования не изменились.

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«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем подчеркну, без предварительных условий. Начать предлагаем немедленно уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились раньше, и там, где они были прерваны» , — заявил Путин на встрече с журналистами.

Тогдашние условия россии были такие: денацификация, демилитаризация, сокращение армии, второй язык русский, без НАТО и т. д.

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По словам путина, он планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по организации прямых российско-украинских переговоров.

Российский диктатор еще раз заявил, что нужно «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, крепкого мира на историческую перспективу».

«Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии» , — заявил президент россии.

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Он также цинично отметил, что россия «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня, никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной».

Сразу после выступления путина российские военные запустили БПЛА с нескольких направлений.

В США отреагировали на заявление российского диктатора.

«Потенциально великий день для россии и Украины! Представьте себе: сотни тысяч жизней могут быть спасены, если эта нескончаемая „кровавая бойня“, наконец, завершится. Это будет совершенно новый, гораздо лучший мир», — так отреагировал президент Трамп после фактического отказа путина от 30-дневного перемирия.

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Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и представители «коалиции желающих» озвучили требование к россии о перемирии на 30 дней с 12 мая.

Также было заявлено, что в случае отказа от прекращения огня, будут усилены санкции в отношении россии и увеличится поставка оружия Украине. Параллельно европейцы запускают процедуру создания спецтрибунала по военным преступлениям рф в Украине.

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