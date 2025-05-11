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Денежная помощь в августе: кому нужно написать заявление в ПФУ
Кроме дополнительных выплат в июне, некоторые украинцы смогут получить «незапланированные» деньги в августе.
Это произойдет благодаря тому, что Кабмин принял постановление о выплате разового пособия ко Дню Независимости в 2025 году.
Выплата предусмотрена законами Украины «О статусе ветеранов войны» и «О жертвах нацистских преследований».
Как и в прошлом году, пенсионеры, имеющие право на эту помощь, получат ее в августе вместе с пенсией. Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.
Для ветеранов войны, работающих или проходящих службу, но не пенсионеров, средства будут переведены на счета учреждений, где они работают или служат. Важно, чтобы работодатель подал соответствующую заявку и имел документы, подтверждающие статус ветерана.
Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
В заявлении необходимо указать личные данные, реквизиты банковского счета и подтверждающие право на выплату документы.
Заявления принимаются до 1 августа 2025 года, в случае отсутствия возможности — до 1 октября 2025 года.
Подать заявление можно:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП по месту жительства;
- по почте — в адрес территориального органа ПФУ;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ с электронной подписью.
Раньше мы рассказывали, что нужно сделать пенсионерам для повышения пенсии.187
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