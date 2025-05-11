Денежная помощь в августе: кому нужно написать заявление в ПФУ

Кроме дополнительных выплат в июне, некоторые украинцы смогут получить «незапланированные» деньги в августе.

Это произойдет благодаря тому, что Кабмин принял постановление о выплате разового пособия ко Дню Независимости в 2025 году.

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Выплата предусмотрена законами Украины «О статусе ветеранов войны» и «О жертвах нацистских преследований».

Как и в прошлом году, пенсионеры, имеющие право на эту помощь, получат ее в августе вместе с пенсией. Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.

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Для ветеранов войны, работающих или проходящих службу, но не пенсионеров, средства будут переведены на счета учреждений, где они работают или служат. Важно, чтобы работодатель подал соответствующую заявку и имел документы, подтверждающие статус ветерана.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В заявлении необходимо указать личные данные, реквизиты банковского счета и подтверждающие право на выплату документы.

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Заявления принимаются до 1 августа 2025 года, в случае отсутствия возможности — до 1 октября 2025 года.

Подать заявление можно:

- лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП по месту жительства;

- по почте — в адрес территориального органа ПФУ;

- онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ с электронной подписью.

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Раньше мы рассказывали, что нужно сделать пенсионерам для повышения пенсии.

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