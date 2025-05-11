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Советы от блогерш-красавиц: как перемолоть мясо так, чтобы кухня осталась чистой, а также, как избавиться от нагара на утюге
Украинские блогерши активно делятся в соцсетях своими лайфхаками по уборке дома или приготовлению пищи.
Недавно одна красавица показала, как перемолоть мясо так, чтобы кухня осталась чистой. Женщина отметила, что раньше она после этой процедуры всегда тщательно вымывала кухню от разлетающегося повсюду мясного и лукового сока. Но теперь она использует пищевую пленку, которую натягивает на мясорубку и миску, куда выходит фарш.
После такой работы кухня остается чистой. И не нужно снова вымывать мебель и пол.
Еще одна блогерша поделилась своим опытом, как избавиться от нагара на утюге, который портит чистые вещи. По ее словам, понадобится только таблетка аспирина. Утюг нужно нагреть, а таблеткой вытереть весь нагар.
Напомним, ранее миловидная блогерша Диана рассказала, как резать лук и не плакать, а Памела — как держать чистыми тряпки на кухне.146
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