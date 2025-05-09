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Украина готова к переговорам в любом формате: Зеленский рассказал о разговоре с Трампом
После судьбоносной встречи в Ватикане, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, разговор был «хороший, очень теплый и конструктивный». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Стороны коснулись вопроса соглашения об экономическом партнерстве, шагов к прекращению войны с рф и потенциальных переговоров Киева с Москвой.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.
«Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты — на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте» , — подчеркнул президент.
Он отметил, что для этого нужно, чтобы россияне ответили на это адекватно — поддержали прекращение огня.
«Они должны доказать свою готовность завершать войну. И это не впервые — мы в очередной раз это предлагаем. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Само прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке, равно как и 80 лет назад», — сказал он.
По его словам, Трамп подтвердил, что «хочет завершить эту войну, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня».
В свою очередь Трамп после разговора с Зеленским призвал к 30-дневному прекращению огня.
«США призывают к 30-дневному безусловному прекращению огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции» , — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп в очередной раз напомнил, что «тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось».
Отметим, 8 мая в ходе телефонного разговора президенты Зеленский и Трамп также приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.83
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