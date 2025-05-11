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Как отвадить птиц от малины и черешни: простой и гуманный способ
Нестабильная весенняя погода в Украине заставляет аграриев и дачников не только защищать сады от заморозков, восстанавливать грядки чеснока, который после холодов начал желтеть, но и заранее готовиться к защите урожая от птиц.
Первыми в садах созревают черешня и малина. Ими и будут лакомиться пернатые. Несмотря на то, что птицы помогают бороться с вредными для деревьев насекомыми, они сами поедают ягоды.
О гуманном способе защиты деревьев и ягодных кустов от пернатых, рассказывает Gazeta.ua.
Для этого понадобится обычная фольга. Между ягодными деревьями и кустарниками нужно натянуть веревку, на которую прикрепить блестящие полоски фольги.
Качаясь на ветру, они будут создавать шум и сверкать на солнце, отражая свет.
Птицы такие сигналы воспринимают как опасность. Они не будут подлетать близко к малине или черешням.
Раньше мы рассказывали, какой совет дал фермер дачникам по поводу клубники, чтобы иметь хороший урожай.10247
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