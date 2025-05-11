Как отвадить птиц от малины и черешни: простой и гуманный способ

Нестабильная весенняя погода в Украине заставляет аграриев и дачников не только защищать сады от заморозков, восстанавливать грядки чеснока, который после холодов начал желтеть, но и заранее готовиться к защите урожая от птиц.

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Первыми в садах созревают черешня и малина. Ими и будут лакомиться пернатые. Несмотря на то, что птицы помогают бороться с вредными для деревьев насекомыми, они сами поедают ягоды.

О гуманном способе защиты деревьев и ягодных кустов от пернатых, рассказывает Gazeta.ua.

Для этого понадобится обычная фольга. Между ягодными деревьями и кустарниками нужно натянуть веревку, на которую прикрепить блестящие полоски фольги.

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Качаясь на ветру, они будут создавать шум и сверкать на солнце, отражая свет.

Птицы такие сигналы воспринимают как опасность. Они не будут подлетать близко к малине или черешням.

Раньше мы рассказывали, какой совет дал фермер дачникам по поводу клубники, чтобы иметь хороший урожай.

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