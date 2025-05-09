Сделайте это именно сейчас, и клубники будет очень много: специалист дал полезные советы дачникам на вторую декаду мая

Чтобы получить большой урожай клубники, необходимо своевременно делать простые действия, особенно во время цветения ягоды. Так считает опытный аграрий из Киевской области.

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«Большой урожай клубники достигается комплексным подходом. Клубники будет очень много, если сделать это во время цветения» , — отметил он.

По его словам, во-первых, клубнику нужно мульчировать. Это можно сделать агроволокном, соломой,

но лучше всего использовать измельченную древесину из плодовых деревьев, которые обрезаются весной.

Обрезанные ветки передробить в мульчу и добавить в грядки с клубникой.

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«В отличие от соломы или сена такая мульча не подкисляет почву, а наоборот при перегнивании вместе с находящимися в почве переработанными микроорганизмами превращается в легкодоступное питание для клубники» , — отметил фермер.

Он подчеркнул, что под такой мульчей не заводятся улитки и муравьи. А урожай клубники, когда будет созревать, будет стелиться не на грязную землю, а чистую мульчу.

Кроме того, после поливов и подкормки влага дольше удерживается под такой мульчей и почва не перегревается от солнечных лучей.

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Кроме мульчирования, в период цветения нужно клубнику подкормить. Лучше всего сделать гуматом калия, в составе которого есть макро и микроэлементы, фосфор и калий, которые будут способствовать увеличению ягоды клубники и накоплению в ней сахара.

Тогда урожай будет не только большой, но еще и сладкий.

Аграрий рассказал, что добавляет на 10 литров воды от 35 до 50 мл гумата калия (все зависит от производителя).

По его словам, такой подкормки хватает полить два квадратных метра грядки с клубникой.

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«Сделав это, вы обязательно получите большой и сладкий урожай клубники» , — резюмировал фермер.

Раньше мы рассказывали о том, от чего зависит вкус ягод клубники и как вырастить вкуснейшую ягоду.

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