Завтра начинается новая жизнь: какие знаки зодиака скоро возродятся из пепла

Астрологи советуют сегодня, 11 мая, не принимать важные решения. В то же время на завтрашний день они настроены более положительно.

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Новая неделя откроет для четырех знаков зодиака все двери. При этом все, что казалось застывшим, внезапно начнет двигаться, а все проблемы исчезнут.

Об этом пишет Styler со ссылкой на зарубежные ресурсы.

Среди счастливчиков новой недели будут Скорпион, Овен, Козерог, Рыбы.

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Скорпион

Скорпионы на пороге перемен. Неделя обещает освобождение от всего старого и начало новой жизни. Все будет так, как мечталось.

Овен

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Неделя принесет Овнам чувство обновления. Произойдут события, которые станут судьбоносными. Не пытайтесь управлять процессом, просто живите в этом потоке и начинайте все с чистого листа.

Козерог

Козерогам не стоит ничего бояться, а двигаться вперед и начинать новую жизнь. Все, что казалось плохим, начнет исчезать с горизонта, оставляя место для новых мыслей и мягкого света.

Рыбы

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Для Рыб наступает особенный период. Судьба даст возможность вернуть то, что вы сочли утраченным. Не бойтесь эмоций, они будут сильными и искренними. Все будет двигаться в правильном направлении.

Также стоит обратить внимание на рекомендации украинского мольфара Макса Гордеева.

Напомним, астрологи назвали самые успешные знаки зодиака в мае.

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