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Завтра начинается новая жизнь: какие знаки зодиака скоро возродятся из пепла
Астрологи советуют сегодня, 11 мая, не принимать важные решения. В то же время на завтрашний день они настроены более положительно.
Новая неделя откроет для четырех знаков зодиака все двери. При этом все, что казалось застывшим, внезапно начнет двигаться, а все проблемы исчезнут.
Об этом пишет Styler со ссылкой на зарубежные ресурсы.
Среди счастливчиков новой недели будут Скорпион, Овен, Козерог, Рыбы.
Скорпион
Скорпионы на пороге перемен. Неделя обещает освобождение от всего старого и начало новой жизни. Все будет так, как мечталось.
Овен
Неделя принесет Овнам чувство обновления. Произойдут события, которые станут судьбоносными. Не пытайтесь управлять процессом, просто живите в этом потоке и начинайте все с чистого листа.
Козерог
Козерогам не стоит ничего бояться, а двигаться вперед и начинать новую жизнь. Все, что казалось плохим, начнет исчезать с горизонта, оставляя место для новых мыслей и мягкого света.
Рыбы
Для Рыб наступает особенный период. Судьба даст возможность вернуть то, что вы сочли утраченным. Не бойтесь эмоций, они будут сильными и искренними. Все будет двигаться в правильном направлении.
Также стоит обратить внимание на рекомендации украинского мольфара Макса Гордеева.
Напомним, астрологи назвали самые успешные знаки зодиака в мае.21003
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