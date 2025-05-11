Всего три ингредиента, и ваша стиралка засияет чистотой, как новая

Чтобы стиральная машинка работала подольше, ее нужно периодически чистить. Это важная процедура, которую многие откладывают. Но регулярная чистка не только продлевает срок службы устройства, но и обеспечивает свежесть выстиранного белья.

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Вместо традиционных средств, таких как уксус, можно использовать более эффективные и экологичные методы, пишет венгерское издание для хозяек.

Стиральные машины со временем накапливают отложения, известковый налет и плесень. Эти загрязнения не только ухудшают качество стирки, но могут вызвать неприятные запахи.

Существуют натуральные методы чистки, которые ухаживают за стиралкой не хуже дорогой «химии».

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Эффективные смеси можно приготовить из лимона и зубной пасты. Лимон обладает кислотными свойствами, которые помогают удалять накипь, а зубная паста усиливает этот эффект.

Для приготовления смеси необходимо разрезать лимон и нанести на него зубную пасту. Лимон положить в барабан стиральной машины и запустить режим стирки без белья. Дополнительно можно нанести зубную пасту на внутреннюю поверхность дверцы машины.

Пищевая сода и уксус тоже прекрасно справляются с отложениями и плесенью. Для чистки нужно слегка загнуть уплотнительную прокладку, посыпать ее пищевой содой, а затем полить уксусом. Оставить так на 30 минут, а затем запустить короткий цикл стирки без белья.

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Еще одно средство — таблетки для посудомоечной машины. Две таблетки для посудомоечной машины, помещенные в пустой барабан и выстиранные при температуре 60 °C в режиме «Хлопок», эффективно удаляют известковый налет и другие загрязнения.

Проводить чистку машины нужно не реже одного раза в шесть месяцев. Это не только улучшит качество стирки, но и поможет избежать неприятных запахов и продлит срок службы устройства.

«Использование натуральных средств не только безопасно для вас и окружающей среды, но и экономично. Попробуйте эти методы, и ваша стиральная машина всегда будет в отличном состоянии» , — уверяют авторы статьи.

Раньше мы рассказывали о лайфхаках от украинских блогерш, которые помогут хозяйкам при глажке белья и приготовлении пищи.

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