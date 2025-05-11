39.40 / 39.98 44.56 / 45.31
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП в Харькове: столкнулись Skoda и многотонная фура, погибли три человека

14:09 11 мая 2025
В аварии в Харькове погибли три человека, фото Нацполиции

В Харькове вечером 10 мая произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека.

Об аварии сообщили в областном главке полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 мая на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовой автоцистерной КамАЗ 4310.

РЕКЛАМА

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 50 и 43 лет погибли.

РЕКЛАМА

«Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины» , — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали об аварии в Полтавской области, в которой погибли полицейский и военный из ТЦК.

265

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Люди, фото из открытых источников

Завтра начинается новая жизнь: какие знаки зодиака скоро возродятся из пепла

Черешню любят птицы, фото из открытых источников

Как отвадить птиц от малины и черешни: простой и гуманный способ

Карты Таро, фото из открытых источников

Овнам — «Верховная Жрица», Ракам — «Девятка Пентаклей, а «Рыбам» — «Звезда»: Таро-прогноз и советы карт на 12 мая

Следующий материал
Новости партнеров