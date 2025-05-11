Смертельное ДТП в Харькове: столкнулись Skoda и многотонная фура, погибли три человека

В Харькове вечером 10 мая произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека.

Об аварии сообщили в областном главке полиции.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 мая на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовой автоцистерной КамАЗ 4310.

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В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 50 и 43 лет погибли.

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«Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины» , — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали об аварии в Полтавской области, в которой погибли полицейский и военный из ТЦК.

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