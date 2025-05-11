Поклонники Тейлор Свифт имеют шанс пожить в ее доме

Поп-звезда Тейлор Свифт, вошедшая в рейтинг Forbes ста самых влиятельных женщин мира, приобрел недвижимость в Хайаннис-Порт, штат Массачусетс, за 4,8 миллиона долларов. Покупка была совершена в 2012 году, примерно через шесть месяцев после того, как певица начала встречаться с Конором Кеннеди, сыном Роберта Ф. Кеннеди-младшего и покойного Мэри Кеннеди.

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К сожалению, их романтические отношения продлились всего два месяца, после чего они разошлись. И скоро Свифт продала недвижимость, пишет The News.

Теперь бывший дом звезды выставлена ​​на продажу по цене около 15 миллионов долларов.

По данным Us Weekly, резиденция имеет семь спален и расположена на «обрыве с видом на 60 метров приватного пляжа и на океан».

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Добавим, что Дж. Рэнди Тараборелли задокументировал роман пары в своей книге «Наследники Кеннеди» в 2019 году. По словам Тараборелли, друг Конора признался ему, что 30-летнему музыканту не нравилась Свифт. Просто он чувствовал, что она «немного слишком привязывается, тратя пять миллионов долларов на дом, чтобы быть рядом с ним».

Ранее Тейлор Свифт, которую признали наиболее успешной певицей XXI века, рассказала, с чего начинает свой день.

Фото: Getty Images

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