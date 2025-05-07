«Барселона» забила в Милане трижды, но немыслимым образом осталась без финала Лиги чемпионов: видеообзор матча

Во вторник, 6 мая, после «перестрелки» между «Барселоной» и «Интером» в столице Каталонии (3:3) на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов. И снова «триллер» — на сей раз с семью голами!

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Лига чемпионов. ½ финала. Ответный матч

«Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 4:3 в дополнительное время (Мартинес, 21, Чалханоглу, 45+1, с пенальти, Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 — Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 88).

Команда бывшего полузащитника «Шахтера» Генриха Мхитаряна умудрилась при родной публике наступить на те же грабли, что и неделю назад. Как и тогда, «Интер» вел в счете 2:0, но разбазарил преимущество.

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Главным героем поединка вполне мог стать чемпион мира в составе сборной Аргентины, форвард хозяев поля Лаутаро Мартинес, участие которого в ответном матче было под большим вопросом. Сначала лидер атак «сине-черных» после паса партнера поразил пустые ворота. А перед самым перерывом аргентинец заработал пенальти, который четко реализовал турок Хакан Чалханоглу.

Но «Барса» немца Ханси Флика способна на многое. Что ей какие-то 0:2? Каталонцам хватило 15 минут в начале второго тайма, чтобы превратить преимущество «Интера» в пыль. Сначала бывший одноклубник Довбика и Цыганкова в «Жироне» Эрик Гарсия отыграл один мяч, а вскоре Дани Ольмо в канун своего дня рождения сравнял счет. Это еще что! На 88-й минуте бразилец Рафинья повторил рекорд легендарного Криштиану Роналду (21 результативное действие в одном сезоне ЛЧ!) и, казалось, «похоронил» миланцев. Но те успели «ожить» — и как! На 90+3-й минуте Франческо Ачерби спас «Интер» от вылета и перевел выяснение отношений в овертайм, а уже в дополнительное время Давиде Фраттези указал «Барселоне» с фантастической атакой и дырявой защитой на дверь — 4:3. Полуфиналище с 13 голами!

Несгибаемый «Интер» четвертый раз в истории сыграет в финале главного клубного турнира Европы. И если в 1964 и 1965 итальянскому гранду удалось выиграть трофей, то в 2023-м миланцы проиграли в финале «Манчестер Сити» (0:1).

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Соперник команды Симоне Индзаги в решающем поединке турнира определится в среду, 7 мая, в матче «ПСЖ» — «Арсенал» (первая встреча — 1:0).

Напомним, что финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне примет 31 мая «Альянц Арена» в Мюнхене.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» победила «Реал» и завоевала Кубок Испании.

Фото ФК «Интер»



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