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Ищет выход: Макрон оценил предложение кремля по возобновлению переговоров
владимир путин предложил провести «прямые переговоры» с Украиной в Стамбуле 15 мая. Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как Киев и европейские лидеры призвали к безусловному 30-дневному прекращению огня, которое должно начаться в понедельник, 12 мая. Президент россии предлагает провести прямые переговоры с Украиной, которые, по его словам, должны быть направлены на установление длительного мира и устранение первопричин войны. На что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение путина является «первым шагом, но недостаточным», пишет France24.
«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры, — сказал Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину. — путин ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».
Лидер кремля заявил, что не исключает, что во время предложенных им переговоров в Турции обе стороны договорятся о «каких-то новых перемириях, новом прекращении огня», что станет первым шагом к «устойчивому» миру. Однако в тот же день возобновил атаки БПЛА по украинским городам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с россией, если кремль подтвердит прекращение огня с 12 мая.155
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