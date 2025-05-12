- 12.05 22:26 Почему богатые люди сдают в ремонт свою обувь: эти секреты могут вам пригодиться
- 12.05 21:59 Необычный соус из квашеных овощей: вкусно так, что не оторваться
- 12.05 21:32 Приснился сон: сенсационные заявления Шакиры о сингле двадцатилетней давности
- 12.05 21:03 На что обратить внимание перед заключением договора аренды жилья: это убережет вас от проблем
- 12.05 20:45 «Носить украшения — искусство. Чтобы выглядеть стильно, нужно знать некоторые секреты», — эксперт по стилю Ирина Бейли
- 12.05 20:33 Для жены и дочери он был опорой: на Покровском направлении погиб воин с Днепропетровщины
- 12.05 20:25 Умерла звезда «Бриллиантовой руки» и других фильмов Гайдая
- 12.05 20:08 Ароматные ленивые вареники с маком: будете готовить их чуть ли не каждый день, потому что это вкуснятина
- 12.05 19:52 Близнецам — «Влюбленные"и важное решение, Рыбам — «Смерть» и начало нового этапа: Таро-прогноз на вторник, 13 мая
- 12.05 19:48 Получить помощь от государства смогут больше переселенцев: что решил Кабмин
- 12.05 19:46 За год подорожали на 75%, а за неделю на 13%: какие продукты растут в цене в Украине
- 12.05 19:21 Особый день: известная шеф-повар покрестила дочерей
На что обратить внимание перед заключением договора аренды жилья: это убережет вас от проблем
Аренда квартиры, как и покупка, всегда связана с определенными рисками. Защитить себя от них поможет внимательный подход к выбору квартиры для аренды и выбор проверенного надежного арендодателя. Что нужно знать, когда вы ищете жилье, рассказала адвокат Виктория Медведская.
«В первую очередь запросите документы о праве собственности арендодателя на жилье. Убедитесь, что арендодатель является владельцем сдаваемого в аренду жилья. Проверьте отсутствие запретов, арестов, судебных дел по арендованному жилью. Заключайте договор аренды в письменной форме, настаивайте на подписании договора аренды в вашем присутствии. Если арендодатель проживает за границей, подписывайте контракт аренды электронными подписями. Укажите размер арендной платы и порядок ее внесения арендодателю.
Если вносите арендную плату на карту арендодателя, обязательно указывайте назначение платежа;
Если вносите арендную плату наличными, позаботьтесь о письменном подтверждении от арендодателя о получении арендной платы".
По словам адвоката, необходимо тщательно осмотреть жилье, а также имущество в нем на наличие повреждений.
«Зафиксируйте состояние жилья, имущества в договоре или акте приемки-передачи, — советует Медведская. — Убедитесь, что все коммунальные услуги работают должным образом. Выясните, предусмотрена ли в договоре возможность досрочного расторжения. Обратите внимание на срок предупреждения о досрочном расторжении договора и штрафных санкциях».
Ранее адвокат Виктория Медведская рассказывала о том, чего не стоит делать сразу после развода.242
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами