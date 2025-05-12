На что обратить внимание перед заключением договора аренды жилья: это убережет вас от проблем

Аренда квартиры, как и покупка, всегда связана с определенными рисками. Защитить себя от них поможет внимательный подход к выбору квартиры для аренды и выбор проверенного надежного арендодателя. Что нужно знать, когда вы ищете жилье, рассказала адвокат Виктория Медведская.

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«В первую очередь запросите документы о праве собственности арендодателя на жилье. Убедитесь, что арендодатель является владельцем сдаваемого в аренду жилья. Проверьте отсутствие запретов, арестов, судебных дел по арендованному жилью. Заключайте договор аренды в письменной форме, настаивайте на подписании договора аренды в вашем присутствии. Если арендодатель проживает за границей, подписывайте контракт аренды электронными подписями. Укажите размер арендной платы и порядок ее внесения арендодателю.

Если вносите арендную плату на карту арендодателя, обязательно указывайте назначение платежа;

Если вносите арендную плату наличными, позаботьтесь о письменном подтверждении от арендодателя о получении арендной платы".

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По словам адвоката, необходимо тщательно осмотреть жилье, а также имущество в нем на наличие повреждений.

«Зафиксируйте состояние жилья, имущества в договоре или акте приемки-передачи, — советует Медведская. — Убедитесь, что все коммунальные услуги работают должным образом. Выясните, предусмотрена ли в договоре возможность досрочного расторжения. Обратите внимание на срок предупреждения о досрочном расторжении договора и штрафных санкциях».

Ранее адвокат Виктория Медведская рассказывала о том, чего не стоит делать сразу после развода.

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