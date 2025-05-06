Аренда выше средней зарплаты: сколько придется отдать за «двушку» в столице

Аренда жилья в столице становится все более дорогим удовольствием, так, если раньше аренда двухкомнатной квартиры могла обходиться не менее чем в 50% средней зарплаты в Киеве для некоторых профессий, теперь это уже 100%. А сумма аренды примерно на 15% выше средней заработной платы по Украине и составляет 27 800 гривен.

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Об этом говорят данные портала недвижимости Украины «Лун», согласно которым с начала года средняя аренда двухкомнатной квартиры выросла на 11%. При этом средняя заработная плата по Украине 24 000 гривен по данным рекрутинговых агентств и 19 800 гривен по данным ПФУ.

Дешевле всего аренда двухкомнатной квартиры обойдется в Харькове — в среднем в 6000 гривен (27% зарплаты), чуть дороже, 7000 гривен (35% зарплаты), будет стоить аренда в Запорожье. Чуть дороже — 7500 гривен (39% зарплаты) обойдется аренда жилья в Чернигове.

При этом такой большой размер арендной платы означает, что покупка жилья окажется эквивалентна аренде за сравнительно меньший срок, чем при более низкой арендной платы. Так, покупка «двушки» в Харькове и Чернигове эквивалентна чуть более 21 году аренды квартиры в этих городах. А для Киева это 12,5 лет, но меньше всего — 10,8 лет, этот показатель для «двушки» в Днепре — 14 500 гривен в месяц, что на 12% меньше начала года.

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Заметим, что рост стоимости аренды жилья в столице даже побудил Верховную раду Украины инициировать увеличение компенсации нардепам на проживание в Киеве до 27 000 гривен в месяц.

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