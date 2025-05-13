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Деньги

300 гривен надбавки к пенсии в месяц до 70 лет: кто может получить прибавку к пенсии, не привязанную к этому возрасту

13:21 13 мая 2025
Пенсионер-почетный донор

В июне работающие украинские пенсионеры могут получить надбавку к пенсии, если с момента назначения (перерасчета) прошло 24 месяца. В то же время прибавку к пенсии в 300 гривен могут получить вышедшие на заслуженный отдых украинцы, даже если им еще не исполнилось 70 лет.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета в Украине», со ссылкой на Пенсионный фонд. Так, граждане, имеющие статус «Почетный донор Украины» и находящиеся на пенсии, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 10% от актуального прожиточного минимума.

Поскольку установленный с 2025 года прожиточный минимум составляет 2 920 грн, то сумма надбавки для почетных доноров составляет 292 грн в месяц. В случае изменения прожиточного минимума размер доплаты будет пересмотрен.

Чтобы оформить дополнительную выплату, следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и представить:

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  • заявление на назначение надбавки;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий статус почетного донора (Украины или СССР).

Почетным донором Украины становится тот, кто бесплатно осуществил 40 донаций крови или сдал 60 доз плазмы в пределах максимально допустимой нормы.

Те же, кто не является «Почетным донором», может также рассчитывать на денежную помощь в 25% от стипендии для учащихся вузов и профессионально-технических заведений, 25% от денежного довольствия на 6 месяцев — курсанты и солдаты срочной службы и прочее.

Тем временем «Ощадбанк» аннулирует часть пенсионных карт, которые были просрочены до определенной даты или по ним давно не проводилось никаких действий.

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