Пенсии пересчитают задним числом: кого и когда это коснется

В то время как одним украинским пенсионерам грозит уменьшение пенсии, другие могут рассчитывать на ее увеличение. По данным Oboz.ua, это случится с июня. При этом перерасчет произойдет задним числом за период начиная с апреля, а размер прибавки будет зависеть от стажа и размера зарплаты.

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Под перерасчет подпадут только работающие пенсионеры, у кого с момента назначения (перерасчета) прошло 24 месяца. Порядок проведения перерасчета пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», постановлениями КМУ и ПФУ.

«Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам — 1 апреля 2025 года В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов — до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля», — пояснили в ПФУ.

Так, с 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

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На сумму от 500 грн пенсии увеличат украинцам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, а также имеют высокие зарплаты. Например, если вы получите пенсию в размере 5 тыс. грн и при выходе на заслуженный отдых имели 30 лет стажа, то после перерасчета выплата может увеличиться на 333 грн. Если ваша пенсия составляет 6 тыс. грн при этих же условиях, то увеличение может быть на уровне 400 грн, при пенсии в 7 тыс. грн — 562 грн.

В то же время некоторые украинцы могут лишиться своих пенсионных выплат, если допустят какую-либо из этих трех ошибок.

Фото: pixabay

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