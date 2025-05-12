Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 13 мая 2025 года. Энергия этого дня по картам Таро указывает на важные внутренние сдвиги, новые возможности и необходимость честного взгляда на свою жизнь, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Правосудие

Козерогам важно сохранять объективность и честность. Ваши действия вернутся в той форме, в какой были сделаны. Это хороший день для решения юридических вопросов и восстановления справедливости. Возможно, вы проясните старую ситуацию. Помните, что истина сильнее эмоций, и поступайте по совести — это приведет к гармонии.

Водолей — Пятерка Мечей

Водолеям стоит задаться вопросом: имеет ли смысл то, чем они занимаются? «Пятерка Мечей» указывает на усталость и выгорание. Возможно, вы тратите силы на ненужные цели. Сегодня важно определить, чего хотите вы, и изменить курс, чтобы направить энергию на то, что вас вдохновляет.

Рыбы — Смерть

Рыбы переживают период трансформации. «Смерть» не означает конец, а начало нового этапа. Возможно, вы ощущаете, что пора отпустить старое. Чем быстрее вы сделаете это, тем легче будут перемены. День подходит для переосмыслений и отказа от вредных привычек.

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Овен — Туз Жезлов

Овнам выпадает шанс начать важное дело, особенно в отношениях. Это удачный момент для откровенных разговоров, но избегайте резкости. Если хотите прояснить ситуацию, не упустите возможность. Также день хорош для творчества и самовыражения.

Телец — Шестерка Денариев

Тельцы могут получить помощь, но важно, чтобы это был двусторонний процесс. Будьте благодарны за прошлую поддержку и находите способ отплатить. День подталкивает к честному взгляду на долги и восстановлению баланса через добрые поступки.

Близнецы — Влюбленные

Близнецам предстоит принять важное решение в личной жизни. Карта «Влюбленные» указывает на развилку, где старое больше не работает, а новое требует смелости. Это момент перемен, и не стоит откладывать. День подходит для откровенных разговоров и признаний.

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Рак — Четверка Жезлов

Для Раков день будет спокойным и гармоничным. Вы почувствуете уверенность в себе и завершите важные дела. Это отличный момент для отдыха и общения с близкими. Также возможны приятные известия, подтверждающие, что вы на верном пути.

Лев — Четверка Мечей

Львы должны замедлиться и переосмыслить свои цели. Это хорошее время для перезагрузки, но не следует слишком долго оставаться в стороне, чтобы не повредить репутации. Найдите баланс между уединением и активным участием в жизни.

Дева — Десятка Жезлов

Девам стоит подумать о своей ответственности. Возможно, вы взяли на себя слишком многое. Сегодня высшие силы проверяют вашу искренность. Не избегайте проблем — решайте их, и через труд вернете себе внутреннюю силу и уважение.

Весы — Рыцарь Кубков

Для Весов открываются новые чувства и возможности. Кто-то может проявить симпатию или сделать интересное предложение. Будьте открыты ко всему новому и не бойтесь рисковать. Это время для изменений и самовыражения.

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Скорпион — Шут

Скорпионы переживают день неожиданных решений и смелых поступков. Это время для начала нового, выхода из рутины. Не бойтесь действовать импульсивно, но помните о здравом смысле и ответственности за свою свободу.

Стрелец — Девятка Кубков

Стрельцам предстоит удачный день: возможно исполнение желания или получение награды. Энергия «Девятки Кубков» приносит гармонию и удовлетворение, но может потребовать жертв. В итоге вы будете довольны результатом и почувствуете прилив сил.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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