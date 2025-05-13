Сильнейший шахматист мира впервые станет отцом (фото)

Лидер мирового рейтинга, 16-й чемпион мира по шахматам, 34-летний норвежец Магнус Карлсен, в семье которого в прошлом году произошла трагедия, сообщил, что вскоре станет отцом.

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Легендарный гроссмейстер опубликовал в соцсети фотографии своей супруги Эллы Виктории с округлившимся животом и написал: «Моя прекрасная беременная жена».

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Кстати, один из подписчиков спросил пару о поле ребенка. На это Элла Виктория ответила: «Вы получите ответ через несколько месяцев».

Как известно, Магнус и Элла Виктория (ее мать — норвежка, а отец — американец) поженились в Осло в январе этого года.

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Напомним, что Магнуса Карлсена называют сенсацией в мире шахмат. Он стал гроссмейстером в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней. Норвежец владел шахматной короной с 2013 по 2023 годы и провел четыре успешных защиты титула, после чего лишился мировой короны, отказавшись играть с россиянином. В последний день 2024 года Карлсен стал в Нью-Йорке чемпионом мира по блицу, разделив титул с россиянином Яном Непомнящим.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы за десятки тысяч долларов.

Фото Instagram

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