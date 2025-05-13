40.19 / 40.75 44.90 / 45.62
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Сильнейший шахматист мира впервые станет отцом (фото)

9:54 13 мая 2025
Магнус Карлсен с женой Эллой Викторией

Лидер мирового рейтинга, 16-й чемпион мира по шахматам, 34-летний норвежец Магнус Карлсен, в семье которого в прошлом году произошла трагедия, сообщил, что вскоре станет отцом.

Легендарный гроссмейстер опубликовал в соцсети фотографии своей супруги Эллы Виктории с округлившимся животом и написал: «Моя прекрасная беременная жена».

РЕКЛАМА

Кстати, один из подписчиков спросил пару о поле ребенка. На это Элла Виктория ответила: «Вы получите ответ через несколько месяцев».

Как известно, Магнус и Элла Виктория (ее мать — норвежка, а отец — американец) поженились в Осло в январе этого года.

РЕКЛАМА

Напомним, что Магнуса Карлсена называют сенсацией в мире шахмат. Он стал гроссмейстером в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней. Норвежец владел шахматной короной с 2013 по 2023 годы и провел четыре успешных защиты титула, после чего лишился мировой короны, отказавшись играть с россиянином. В последний день 2024 года Карлсен стал в Нью-Йорке чемпионом мира по блицу, разделив титул с россиянином Яном Непомнящим.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Магнус Карлсен продал свои скандальные джинсы за десятки тысяч долларов.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

370

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Карты Таро, фото скриншот видео

Львам — «Король Пентаклей», Тельцам — «Иерофант», а Овнам — «Туз Жезлов»: Таро-прогноз и советы карт на 14 мая

Карты Таро, фото из открытых источников

Близнецам — «Туз Кубков», Козерогам — «Король Пентаклей», Рыбам — «Влюбленные»: Таро-прогноз и советы карт на неделю до 18 мая

Как правильно поливать плодовые деревья - Фото: dachnyk.ru

Поливайте плодовые деревья только так — и получите урожай в двойном размере: советы опытных садоводов

Следующий материал
Новости партнеров