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Близнецам — «Туз Кубков», Козерогам — «Король Пентаклей», Рыбам — «Влюбленные»: Таро-прогноз и советы карт на неделю до 18 мая
Астрологи считают, что сегодня, 13 мая, важно прислушаться к своему внутреннему состоянию — оно очень многое может сказать о человеке.
В то же время тарологи настроены более оптимистично, и при составлении Таро-прогноза на текущую неделю подчеркнули, что период до 18 мая обещает быть насыщенным и драматичным, но очень трансформационным, пишет Styler со ссылкой на Metro.
Овен — Карта Таро: «Звезда»
Овнов ждут положительные изменения и исполнение желаний. Не следует обращать внимание на эмоциональные бури, двигайтесь вперед, держите курс на свет.
Телец — Карта Таро: «Повешенный»
Тельцам не стоит пытаться что-нибудь форсировать, а просто наблюдать. Ситуации сами приведут туда, куда следует.
Близнецы — Карта Таро: «Туз Кубков»
Близнецов ждет неделя новых вдохновений и эмоций. Откройтесь новым знакомствам, особенно с представителями водных знаков.
Рак — Карта Таро: «Двойка Пентаклей»
Ракам следует обратить внимание на вдохновляющие и интересные проекты. Уделите время прогулкам, социальным визитам, общайтесь, вдохновляйтесь. Создайте вокруг себя активную, положительную среду.
Лев — Карта Таро: «Отшельник»
Львам стоит сузить свой круг до ближайшего. Избегайте чужих драм, сосредоточьтесь на самопознании и обучении. Уединение поможет вам найти новые идеи и знания.
Дева — Карта Таро: «Паж Кубков»
Для Дев наступает время для эмоционального исцеления и заботы о своем внутреннем ребенке. Найдите положительные моменты в жизни и общайтесь с оптимистами.
Весы — Карта Таро: «Девятка Мечей»
Весам следует проговорить о том, что беспокоит. Это облегчит душу. Такая терапия поможет вам очиститься под влиянием мощной полной Луны в Скорпионе.
Скорпион — Карта Таро: «Шестерка Пентаклей»
Скорпионам следует направить свою энергию во благо. Щедрость, поддержка и открытое сердце помогут исцелить не только других, но и себя.
Стрелец — Карта Таро: «Семерка Жезлов»
Стрельцам следует понять, что соперничество может создавать напряжение. Вместо борьбы лучше объединить усилия. Эта неделя — время для сотрудничества, а не борьбы.
Козерог — Карта Таро: «Король Пентаклей»
Козерогам следует взять ситуацию под контроль. Четкая цель и спланированные действия дадут положительный результат. Действуйте уверенно и ответственно.
Водолей — Карта Таро: «Туз Пентаклей»
Водолеям пора заложить основу для будущего. Начните новую финансовую стратегию или здоровую привычку. Маленький шаг сейчас принесет большие плоды в будущем.
Рыбы — Карта Таро: «Влюбленные»
Рыбам не следует принимать поспешных решений. Ваши эмоции могут затуманивать разум, так что сделайте паузу и дождитесь ясности. Прислушайтесь к себе — и не позволяйте соблазнам увести вас с избранного пути.
Также приведем предупреждение мольфара о том, какие три вещи нельзя ни в коем случае давать в руки другим людям, даже очень близким.
Напомним, что скоро у нескольких знаков зодиака начинается новая жизнь.14005
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Близнецам — «Туз Кубков», Козерогам — «Король Пентаклей», Рыбам — «Влюбленные»: Таро-прогноз и советы карт на неделю до 18 мая
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