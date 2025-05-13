Близнецам — «Туз Кубков», Козерогам — «Король Пентаклей», Рыбам — «Влюбленные»: Таро-прогноз и советы карт на неделю до 18 мая

Астрологи считают, что сегодня, 13 мая, важно прислушаться к своему внутреннему состоянию — оно очень многое может сказать о человеке.

ВІДЕО ДНЯ

В то же время тарологи настроены более оптимистично, и при составлении Таро-прогноза на текущую неделю подчеркнули, что период до 18 мая обещает быть насыщенным и драматичным, но очень трансформационным, пишет Styler со ссылкой на Metro.

Овен — Карта Таро: «Звезда»

Овнов ждут положительные изменения и исполнение желаний. Не следует обращать внимание на эмоциональные бури, двигайтесь вперед, держите курс на свет.

РЕКЛАМА

Телец — Карта Таро: «Повешенный»

Тельцам не стоит пытаться что-нибудь форсировать, а просто наблюдать. Ситуации сами приведут туда, куда следует.

Близнецы — Карта Таро: «Туз Кубков»

РЕКЛАМА

Близнецов ждет неделя новых вдохновений и эмоций. Откройтесь новым знакомствам, особенно с представителями водных знаков.

Рак — Карта Таро: «Двойка Пентаклей»

Ракам следует обратить внимание на вдохновляющие и интересные проекты. Уделите время прогулкам, социальным визитам, общайтесь, вдохновляйтесь. Создайте вокруг себя активную, положительную среду.

Лев — Карта Таро: «Отшельник»

РЕКЛАМА

Львам стоит сузить свой круг до ближайшего. Избегайте чужих драм, сосредоточьтесь на самопознании и обучении. Уединение поможет вам найти новые идеи и знания.

Дева — Карта Таро: «Паж Кубков»

Для Дев наступает время для эмоционального исцеления и заботы о своем внутреннем ребенке. Найдите положительные моменты в жизни и общайтесь с оптимистами.

Весы — Карта Таро: «Девятка Мечей»

Весам следует проговорить о том, что беспокоит. Это облегчит душу. Такая терапия поможет вам очиститься под влиянием мощной полной Луны в Скорпионе.

Скорпион — Карта Таро: «Шестерка Пентаклей»

Скорпионам следует направить свою энергию во благо. Щедрость, поддержка и открытое сердце помогут исцелить не только других, но и себя.

Стрелец — Карта Таро: «Семерка Жезлов»

Стрельцам следует понять, что соперничество может создавать напряжение. Вместо борьбы лучше объединить усилия. Эта неделя — время для сотрудничества, а не борьбы.

Козерог — Карта Таро: «Король Пентаклей»

Козерогам следует взять ситуацию под контроль. Четкая цель и спланированные действия дадут положительный результат. Действуйте уверенно и ответственно.

Водолей — Карта Таро: «Туз Пентаклей»

Водолеям пора заложить основу для будущего. Начните новую финансовую стратегию или здоровую привычку. Маленький шаг сейчас принесет большие плоды в будущем.

Рыбы — Карта Таро: «Влюбленные»

Рыбам не следует принимать поспешных решений. Ваши эмоции могут затуманивать разум, так что сделайте паузу и дождитесь ясности. Прислушайтесь к себе — и не позволяйте соблазнам увести вас с избранного пути.

Также приведем предупреждение мольфара о том, какие три вещи нельзя ни в коем случае давать в руки другим людям, даже очень близким.

Напомним, что скоро у нескольких знаков зодиака начинается новая жизнь.

14005

Читайте нас в Facebook