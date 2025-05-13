У Овнов велик риск получить травму, а Стрельцы будут сильно «нервными»: гороскоп на «несчастливый» 13-й день мая

Астрологи, которые ранее рассказали, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 13 мая, информирует ТСН.

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К числу 13 с опаской принято относятся во многих странах. По мнению исследователей, негативное отношение людей к числу 13 заложено в Тайной Вечере. На Тайной Вечере Иисуса Христа присутствовало 13 человек. Иуда Искариот ― апостол, который предал Иисуса, находился как раз таки 13-м за столом.

В этот день необходимо прислушаться к своему внутреннему состоянию — оно очень многое может сказать о человеке.

Козерог

В этот день рекомендуется избегать манипуляций с волосами. По астрологическим прогнозам и народным приметам, такие действия могут не только повлиять на состояние ваших волос, но и отразиться на личной жизни.

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Водолей

Тем, кто долго в отношениях и чувствует, что скука начинает одолеть, стоит попробовать посмотреть на свою половинку с нового ракурса. Возможно, это поможет избавиться от однообразия и вернуть свежесть в отношения.

Рыбы

Сдержанность в эмоциях — залог гармонии, но в этот день особенно важно не поддаваться волнению. Паника или чрезмерные переживания могут показать вашу уязвимость, что может привести к критике со стороны окружающих.

Овен

Снижение физической активности — ваш приоритет сегодня. Избегайте спортивных тренировок, тяжелых физических нагрузок и перемещения тяжелых предметов. Также будьте осторожны при прогулках по улице и лестницам, чтобы не травмироваться.

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Телец

Сегодня не лучший день для решения важных вопросов, даже если они кажутся неотложными. На самом деле, поспешные решения могут привести к ошибкам, поэтому лучше отложить их на более подходящее время.

Близнецы

Колебания настроения могут негативно сказаться на ваших отношениях с окружающими. Чтобы избежать конфликтов, стоит минимизировать общение и не вступать в спорные ситуации.

Рак

Сегодня подходящий момент для того, чтобы начать воплощать в жизнь давно задуманное дело. Особенно это касается тех, чья работа связана с творчеством и инновациями.

Лев

Несмотря на занятость в начале недели, постарайтесь выделить время для общения с друзьями. Сегодня им особенно важны ваша поддержка и добрый совет. В будущем они обязательно отплатят вам за добрые поступки.

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Дева

Сегодня важно подходить к делу с полной отдачей или отказаться от него вовсе. Полумеры приведут к трате времени и усилий, но результат останется нулевым.

Весы

Сегодня удачный день для заключения долгосрочных договоров. Хотя немедленных результатов не стоит ожидать, со временем вы получите значительные дивиденды.

Скорпион

Не смотрите на жизнь мрачно, несмотря на трудности, с которыми сталкиваетесь. Даже в самых сложных ситуациях стоит искать положительные моменты. Это особенно важно в этот день.

Стрелец

Сегодня ваше эмоциональное состояние может быть полезным, если вы научитесь сдерживать свою экспрессивность. Наблюдая за окружающими, вы сможете узнать много интересного.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая.

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