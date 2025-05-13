14 лет вместе: Кейт Миддлтон и принц Уильям чувствуют себя счастливыми

С тех пор, как принцесса Уэльская прошла полный курс химиотерапии после шокирующего диагноза рака, после 14 лет брака, в котором они с принцем родили троих детей, пара стала ближе, чем когда-либо. По словам журналистов, когда принц и принцесса праздновали свою годовщину, они выглядели более расслабленными и влюбленными.

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«Они выглядели более естественными и комфортными друг с другом, чем когда-либо, — рассказал источник. - Они постоянно касались друг друга, подталкивали друг друга, чтобы указать на что-то, и обменивались множеством шуток. Их новое понимание жизни после всего, что произошло, кажется, сделало их еще счастливее вместе. Они снова оказались в месте, о котором у них явно счастливые воспоминания. Они были в своей стихии».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что когда ссорятся Кейт Миддлтон и принц Уильям, бушуют настоящие страсти.

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